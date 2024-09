“Aziende, giovani e lavoro: prospettive di vallata”. Una giornata di orientamento dedicata ai giovani

Arezzo, 17 settembre 2024 – Si svolgerà venerdì 20 settembre al Cinema Aurora a Sansepolcro l’incontro “Aziende, giovani e lavoro: prospettive di vallata”, giornata di orientamento dedicata ai giovani dell’Alta valle del Tevere umbra e toscana.

L’iniziativa, organizzata da Fondazione Progetto Valtiberina con il sostegno di UniCredit, nasce con l’intento di far conoscere alle nuove generazioni le diverse realtà lavorative presenti in vallata e le numerose opportunità che quest’ultima offre, tutto ciò con l’obiettivo di evitare la dispersione di talenti e dimostrare, allo stesso tempo, come il territorio altotiberino possa offrire percorsi professionali di rilievo nei diversi settori.

L’evento, al quale saranno presenti gli studenti degli istituti secondari di 2° grado del territorio, si aprirà con il saluto delle istituzioni e la lectio “Il senso del lavoro” a cura del prof. Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all'Università di Bologna; seguirà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dei CEO e dirigenti delle aziende Aboca, BMA maglificio e IPKOM, assieme Livio Stellati (Head of Territorial development Centro Nord, UniCredit) e Mariella Pierini (People & Culture Manager Centro Nord); a moderare i lavori sarà Fabiana Andreani, alias Fabiana Manager su Instagram, content creator esperta del mondo del lavoro.

Nel panel conclusivo, si parlerà infine degli strumenti della valle per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, con l’intervento di Guido Guidarini (Referente Banking Academy Territorial development Region Centro Nord, Unicredit) e la proiezione del trailer di “Job Hunters – Caccia al lavoro”, format video a cura della redazione di TTV.it, alla quale seguirà uno speciale questionario rivolto agli studenti a cura di Marta Pasqualini, direttrice generale di Progetto Valtiberina.

“La giornata di orientamento rientra all’interno di un progetto più ampio nato dalla collaborazione con alcune aziende del territorio che ha portato alla creazione di “Job Hunters” – spiega Pasqualini – Questo format ha visto il coinvolgimento attivo di giovani della vallata che hanno potuto esplorare alcuni luoghi di lavoro della zona per conoscere le diverse tipologie di professionalità richieste nei vari settori.

Oggi siamo felici di organizzare, grazie anche al sostegno di Unicredit, questa giornata di orientamento dedicata alle nuove generazioni e alla valorizzazione del tessuto economico locale”. Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, afferma: “Abbiamo deciso con entusiasmo di sostenere la Fondazione Progetto Valtiberina partecipando attivamente ad ‘Aziende, giovani e lavoro: prospettive di Vallata’.

Un format che riteniamo possa incidere in positivo sul futuro della valle e che speriamo possa essere replicato anche in aree diverse. Dal confronto quotidiano che abbiamo con gli imprenditori, infatti, emerge con forza il tema delle competenze e della centralità del capitale umano.

Rileviamo che esiste tra i ragazzi e le imprese uno squilibrio di competenze tecniche in termini di domanda e offerta di professionalità. A ciò si aggiunge l’importanza di preservare il tessuto produttivo di aree ad elevato potenziale come l’Alta Valle del Tevere tra Umbria e Toscana. Far conoscere alle nuove generazioni le reali opportunità lavorative presenti su questo territorio, stimolando il contatto diretto con le imprese locali, è una leva per agevolare questo processo.

Ci impegniamo dunque, anche su questo fronte, perché siamo convinti che la crescita sostenibile dell’economia e delle comunità trovi fondamento innanzitutto nelle persone, nelle competenze e nel dialogo”.

IL PROGRAMMA:

10,00 - 10,15 Saluti istituzionali Fabrizio Innocenti (Sindaco Sansepolcro) David Gori (Presidente Fondazione Progetto Valtiberina) Livio Stellati (Head of Territorial development Centro Nord, Unicredit)

10,15 - 10,45 Keynote Speech “Il senso del lavoro” Prof. Stefano Zamagni (Professore di Economia Politica all'Università di Bologna)

10,45 – 11,00 Coffee break

11,00 – 12,30 Tavola rotonda “Le aziende del territorio: una vallata a misura dei giovani?” Interviene Massimo Mercati (CEO Aboca), Valentina Mercati (Vice President Aboca), Michele Piccini (CEO IPKOM), Laura Mercati (Sales Manager IPKOM), Marcello Brizzi (CEO BMA maglificio), Alessandra Innocenti (CFO BMA maglificio), Livio Stellati (Head of Territorial development Centro Nord, Unicredit) e Mariella Pierini (People & Culture Manager Centro Nord).

Modera Fabiana Andreani (Content creator, esperta del mondo del lavoro alias Fabiana Manager su IG)

Q&A

12,30-13,00 Gli strumenti della valle per avvicinare i giovani al mondo del lavoro:

“Start up your life” Interviene Guido Guidarini (Referente Banking Academy Territorial development Region Centro Nord, Unicredit)

“Job Hunters” & Presentazione questionario rivolto ai giovani Interviene Marta Pasqualini (Direttrice Generale Fondazione Progetto Valtiberina)

Conclusioni a cura di David Gori (Presidente Fondazione Progetto Valtiberina)