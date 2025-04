Azienda storica cerca professionisti

La Fattoria di Rimaggio ricerca nuovo personale. La storica azienda di Pergine Valdarno, fondata nel 1905, è tra le realtà più longeve del territorio aretino con una storia di 120 anni di attività sviluppata tra diversi settori che spaziano dalla zootecnia all’agroalimentare. Da quattro generazioni è condotta dalla famiglia Calvo Pegna, nel rispetto di valori e tecniche della tradizione enogastronomica toscana. Nell’azienda viene condotta l’intera filiera produttiva: l’agricoltura con la semina di foraggi per l’alimentazione del bestiame, l’allevamento e la trasformazione tramite il mulino, la cantina, il salumificio e il caseificio, arrivando alla vendita diretta nei nove spacci agricoli diffusi in tutto il Valdarno.

La Fattoria di Rimaggio sta vivendo una parallela fase di rinnovamento per adeguare le attività alle evoluzioni del mercato e di ricambio generazionale per acquisire ulteriori professionalità, competenze ed esperienze. Una delle figure ricercate per un immediato inserimento è il banconiere di macelleria e gastronomia per i punti vendita dove sono presenti varietà di prodotti tra carni e salumi, pecorini stagionati e formaggi freschi, olio extra vergine d’oliva e vini, andando a proporre un’alimentazione veramente a chilometro zero. Professionalità ricercate anche per gli uffici, con particolare riferimento al comparto tecnico-commerciale, per affiancare anche i titolari.

I candidati sono ricercati con o senza esperienza, dal momento che è previsto un periodo di formazione iniziale; per conoscere ulteriori dettagli sulle posizioni aperte e per presentare la propria candidatura è possibile scrivere a [email protected], allegando il curriculum.