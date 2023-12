Azienda settore micropali ricerca manovale edile

1 IMBIANCHINO EDILE

Si cerca un imbianchino edile per inserimento in impresa a Bucine. Contratto di apprendistato. Lavoro full time. Codice AR-210558. Scadenza: 10 gennaio

1 MANOVALE EDILE

Si cerca operaio edile per azienda nel settore dei micropali della geognostica. Per supporto al capomacchina nello svolgimento di indagini geologiche in cantiere. Saranno valutate anche candidature senza esperienza. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede Arezzo. Previste trasferte in regione. Codice AR-210491. Scadenza: 12 gennaio

1 OPERAIO

Azienda di produzione di calcestruzzo cerca operaio per conduzione e manovra pala meccanica gommata; appartenente al collocamento mirato, anche senza esperienza. Patente B. Possibilità di assunzione preceduta da tirocinio o contratto di apprendistato. Lavoro full time. Sede Sansepolcro. Codice AR-210596. Scadenza: 11 gennaio