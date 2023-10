Autunno ricco ad Arezzo: Pulci, Weeding Expo e non solo: il calendario di Arezzo Fiere e Congressi

Si preannuncia un autunno intenso quello di Arezzo Fiere e Congressi. "Il calendario delle manifestazioni previste – spiega Ferrer Vannetti, presidente dell’ente fieristico Aretino (nella foto) - è molto ricco: sono in programma manifestazioni che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati e di grande interesse anche a livello nazionale e internazionale". Andando a vedere gli appuntamenti, quello che appare centrale per l’ampio respiro espositivo, di eventi interni e di partecipazione a tutti i livelli che lo caratterizza, è il ritorno di Agri@tour dal 10 novembre insieme a Passioni in Fiera dall’11 e fino al 12. Già la fine di settembre e l’inizio di ottobre hanno visto un impegno molto forte di Arezzo Fiere, impegnata in partenza del mese da un concorso pubblico, e poi dall’evento Buy tuscany con 160 buyer internazionali, oltre che dal partecipatissimo congresso di geomatica SIFET. E ancora le Fiere sul mondo dello Svapo e dell’elettronica. Infine è appena terminato il TDC Italian event con centinaia di motociclisti. "Prossimo appuntamento il Wedding Expo, del 14 e 15, e poi il grande Mercato delle Pulci il 21-22 ottobre" continua il presidente. Il 3 e 4 novembre si terrà poi il Congresso Scivac, per arrivare successivamente al già citato weekend di Agri@tour e Passioni in Fiera. Poi sempre l’11 e il 12 novembre la fiera del Fumetto e del Disco fino a concludere il mese di novembre con il Forum Risk Management in Sanità in calendario dal 21 al 24 del mese.