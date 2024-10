Autunno dedicato ai gemelli. Dal Belgio alla Svizzera tra festeggiamenti e progetti

Settembre all’insegna anche dei gemellaggi. Lo abbiamo visto anche in occasione dell’ultima edizione del Palio della Balestra, quando erano in visita la folta delegazione del Belgio, in base a quanto stabilito dal patto di amicizia con Visè, ma anche i rappresentanti delle città gemellate di Sinj e di Neuchatel.

E proprio nel week-end passato, la città svizzera capoluogo dell’omonimo cantone ha celebrato la sua storica Festa della Vendemmia, una tradizione che si ripete da oltre un secolo e che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 350mila spettatori.

La 97esima edizione della manifestazione ha trasformato la città in un grande teatro a cielo aperto, segnando ufficialmente l’inizio della raccolta dell’uva, da cui le cantine della regione produrranno i loro pregiati millesimati. Insieme ai festeggiamenti, la città di Sansepolcro è stata rappresentata dagli assessori Valeria Noferi e Francesca Mercati, accolte con grande ospitalità dalle autorità locali.

Assieme a loro anche Claudia Perla, che da anni si occupa delle relazioni con la città svizzera.

Durante la visita, sono stati affrontati importanti temi di cooperazione futura tra le nostre comunità, rafforzando il gemellaggio che lega il Borgo a Neuchâtel da tanti anni.

Tra i momenti clou dell’evento, da segnalare la spettacolare sfilata di carri fioriti e l’imperdibile spettacolo pirotecnico. La delegazione biturgense ha inoltre avuto l’onore di visitare i preziosi archivi storici, dove sono stati ritrovati documenti e fotografie che raccontano la storia del gemellaggio, che risale alla fine degli anni ‘90.

Un gemellaggio che fin da subito è stato molto sentito su entrambi i fronti e del quale è stato grande artefice Vittorio Perla, autentico personaggio originario di Monterchi che ha vissuto per anni a Neuchatel e ora è la figlia Claudia, come già ricordato, a tenere le relazioni fra le due realtà.

Un ringraziamento speciale da parte dell’amministrazione a Neuchâtel per la splendida accoglienza, in particolare al cancelliere Daniel Veuve, che ha accompagnato tutti gli spostamenti e all’amministrazione guidata dal sindaco Violaine Bletry de Montmollin.