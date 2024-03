Strip davanti alla chiesa, il prete la denuncia. Influencer nei guai: “Non ho offeso nessuno”

Arezzo, 13 marzo 2024 – Una ragazza in stivali e minigonna fuori da una chiesa si sfila il perizoma e lo lascia appeso su una rin ghiera camminando verso l’edificio religioso, con la didascalia del video che recita: "confesserò i miei peccati". Protagonista del video pubblicato su Instagram una influencer o per meglio dire content creator aretina di 25 anni, Aurora Panci, finita al centro delle bufera mediatica e che proprio ieri ha ricevuto la denuncia da parte del parroco della chiesa immortalata nel video.

Aurora partiamo dall’inizio: quando ha aperto il tuo canale su Onlyfans?

"Dopo essermi diplomata all’Itis Galilei ho fatto la commessa, l’assistente veterinaria, la cameriera, la hostess e nel frattempo facevo anche la fotomodella - racconta Aurora - poi ho deciso di entrare su OnlyFans tra il 2022 e il 2023".

Come mai questa scelta?

"Lo stipendio medio italiano non è adeguato rispetto al costo della vita. Non puoi farti una famiglia, comprarti casa o fare un viaggio all’estero come vorresti. Io con questo lavoro sono riuscita a farlo: ho comprato casa e ho fatto il mio primo viaggio all’estero. Mi sono potuta permettere molte cose che prima non potevo".

In cosa consiste il suo lavoro, come sono le sue giornate tipo?

"Ho dieci profili Instagram dove pubblico foto e brevi video due volte al giorno per promuovere il mio personaggio e il mio canale a pagamento. Scelgo diverse location e giro il video che è realizzato in maniera professionale. E poi mi dedico ai miei hobby".

Per la scena girata davanti alla chiesa è stata denunciata.

"Proprio oggi (ieri, ndr) sono stata chiamata dai carabinieri - spiega Aurora - sono stata denunciata per offese ad una confessione religiosa, atti osceni e per pubblicazione e spettacoli osceni. Mi sono già consultata con i miei avvocati per capire come muovermi adesso. Credo di essere tornata indietro di 50 anni. Non ritengo di aver offeso nessuno: in quel momento stavo interpretando un mio personaggio e non c’è alcuna scena o foto di nudo, non sono entrata in chiesa e nemmeno sono salita sul sagrato. Ho solo camminato in un luogo pubblico. Tra l’altro sono cattolica, sono sempre andata in chiesa fin da piccola e sogno di sposarmi in chiesa un giorno. La mia era solo una provocazione artistica. Certo, non mi ritengo Botticelli, ma per me era una performance, una situazione erotico-ironica che fa parte del mio personaggio".

Chi la conosce, amici e parenti, cosa le hanno detto quando hanno saputo dei suoi video?

"Chi mi conosce davvero lo ha accettato perché sa come sono, euforica e solare. Cosa pensano gli altri non mi interessa. E poi OnlyFans non è solo porno o nudo. Non voglio sminuire le altre creator ma con la mia esperienza di fotomodella so come muovermi davanti alla telecamera".

Ha detto di aver iniziato per i guadagni, ma se avesse trovato fin da subito un lavoro stabile e ben retribuito avrebbe intrapreso questa strada?

"Difficile dirlo, io nel lavoro metto tutta me stessa e non mi accontento mai. Se mi sono fissata un termine per smettere? Ad oggi non ci penso. Mi piace quello che faccio, guadagno bene pagando regolarmente le tasse. Per adesso vado avanti, proseguo su questa esperienza poi un domani vedrò un po’".