Attualità, cultura, associazioni e sport: tutti gli "Spunti di vista"

Si chiama "Spunti di vista" il programma di Teletruria pieno di tutti gli spunti appunto, dedicati alle principali notizie di cronaca, alimentazione, trend, tecnologia, innovazione, lifestyle, sociale e sport. Un programma condotto da Luca Tosi, in onda dal lunedì al venerdì alle 11,45 e 17,45 e la mattina in replica alle 8,30 ogni volta con ospiti diversi. "Da due anni conduco questo programma, gli argomenti sono vari – spiega Luca Tosi - spaziano dall’attualità alla cultura, passando per associazionismo e sport. L’anno scorso abbiamo dedicato anche spazi alla politica, è un programma a tutto tondo. Il filone principale è legato all’attualità e agli argomenti che non si esauriscono nel telegiornale, li approfondiamo con vari ospiti, spazio anche alle persone e alle storie da raccontare. La scorsa stagione abbiamo avuto più di 500 ospiti". In Spunti di vista quest’anno ci sono quattro spazi tradizionali con ospiti in studio e alcune novità. "Oltre ai quattro spazi consueti quest’anno l’offerta si è arricchita – spiega Tosi - oltre agli spunti di vista tradizionali in studio, c’è uno spazio dedicato alla cucina del cuore, e poi Posa l’osso dedicato agli animali con Maddalena Pieroni, e ancora, Fiato alle trombe, curato da Massimo Gianni sui temi di attualità". E questa stagione uno spazio particolare verrà riservato anche ai 50 anni di Teletruria. Il tragurado prestigioso dell’emittente aretina verrà celebrato con tutti gli onori in una serata di gala al teatro Petrarca di Arezzo e con servizi dedicati. "Vorrei dedicare alcuni spunti anche alla festa del cinquantennale di Teletruria che celebreremo il prossimo 18 novembre al teatro Petrarca – continua Tosi – sarà una serata in cui ci saranno ospiti, premiazioni e la presenza delle autorità cittadine. Dedicherò all’anniversario uno spazio nel periodo che ci separa dalla festa. Non un’auto celebrazione, ma la presentazione di un traguardo importante. Durante la festa saranno anche reliazzate interviste e speciali da trasmettere nei giorni successivi".