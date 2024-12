Attrazioni natalizie a Cortona: Mostra del giocattolo d’epoca e modellismo

Tornano le attrazioni natalizie a Cortona. Oggi alle ore 16 il programma prevede l’apertura della Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo allestita per l’occasione nell’auditorium Sant’Agostino alle ore 16. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 a ingresso libero fino al 6 gennaio.

"Un evento unico, pensato per grandi e piccoli, appassionati e curiosi, che potranno immergersi in un viaggio affascinante attraverso i giochi e i modelli che hanno segnato la storia", confermano gli ideatori. La mostra offrirà un’ampia selezione di modellini ferroviari, robot, giocattoli spaziali, navi, aerei, automobili, costruzioni meccaniche, soldatini, bambole e molto altro. I giocattoli provengono dalle collezioni di appassionati della Toscana e dell’Umbria.

Tra i pezzi più attesi dell’esposizione ci sarà un grande plastico ferroviario, un’opera meticolosa realizzata da un appassionato di Perugia che trasporterà i visitatori in un viaggio ferroviario in miniatura. Ad arricchire la mostra, il gruppo Fermodellistico Aretino ha realizzato alcuni diorami che raccontano storie in dettaglio, ricreando ambientazioni uniche che combinano precisione e creatività.

"Ogni modello e diorama non è solo un gioco, ma una vera e propria opera d’arte, frutto della passione e della cura dei collezionisti che li hanno creati e preservati", confermano ancora gli organizzatori.

Sempre oggi, alle 17, i protagonisti del fine settimana saranno i bambini della scuola di Montecchio del Loto dell’istituto scolastico Cortona 2 e gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore "Luca Signorelli" che saranno protagonisti anche domenica 8 dicembre, alle 15 a Sant’Agostino, con "Il dono del Natale": mercatino, foto-video, letture a tema natalizio, acconciature, animazione per bambini, simulazione e dimostrazione di intervento con defibrillatore Dae.

Ancora, domenica a Sant’Agostino viene inaugurata la mostra collettiva del Fotoclub Etruria "Segni" che resterà visibile a ingresso libero fino al 6 gennaio. Per tutto il fine settimana il Calcit Valdichiana promuove la raccolta fondi con la distribuzione di stelle di Natale in piazza Signorelli.

Natale di Stelle offre ai visitatori la possibilità di vivere l’esperienza immersiva del Santa Claus Virtual Express, un treno magico a ingresso libero che si trova a palazzo Ferretti (via Nazionale). Aperti i mercatini di Natale in piazza Signorelli, mentre in piazza Garibaldi sono attive le casette dedicate all’enogastronomia.