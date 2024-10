Attori, al via i corsi di teatro di Nunc a Castiglion Fiorentino

Al via i corsi di teatro di Nunc a Castiglion Fiorentino. Si parte con le lezioni per bambini (dai 5 ai 12 anni) che attraverso l’osservazione e la conoscenza del corpo e delle sue possibilità, attraverso giochi, improvvisazione, partendo dalla spontaneità, dalla curiosità, dalla gioia nel muoversi, potranno sviluppare il suo linguaggio scenico, migliorando agilità, equilibrio e stabilità, potenziando la capacità di ascolto, la sensibilità artistica, la creatività e la fiducia in sé, nella prospettiva di una crescita e di uno sviluppo armoniosi. A fine anno i ragazzi saranno incoraggiati a misurarsi con il pubblico e a presentare il risultato delle pratiche seguite e della costruzione scenica intrapresa insieme ai docenti. Ma a partire sono anche i corsi di teatro per adulti (dai 16 anni in su). Come rafforzare la fiducia nella propria unicità e bellezza, in scena come nella vita? "Cercheremo gli espedienti utili a farci sentire più liberi nel corpo e nella voce, a nostro agio al cospetto dello sguardo degli altri. Giochi, piccoli rituali, pratiche fisiche e vocali, racconti, musica aiuteranno a creare una comunione con i compagni di lavoro e a sciogliere gli impulsi di ognuno, a scoprire la gioia dell’espressione del corpo, a rivelare le proprie maschere e a farle cadere, in un gioco leggero e profondo dell’io alla ricerca della propria autenticità". A fine anno i partecipanti sono invitati a misurarsi con il pubblico e a presentare il frutto del lavoro fatto in sala. Lo spettacolo è senza una struttura rigida, ma costruito come un canovaccio, in cui la parte di improvvisazione aiuta a mantenere viva la spontaneità del lavoro e la libertà degli allievi che comunque non hanno ancora scelto di seguire una disciplina formativa intensiva. I corsi si svolgeranno il lunedì per bambini dalle 17 alle 18,30 e per adulti dalle 20,30 alle22,30 al Teatro Nunc, di via Dante 82 a Castiglion Fiorentino, info: 339 151 0837 [email protected].