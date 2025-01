At, tre nuovi autobus. Piano mobilità elettrica per il centro storico

AREZZOSono tre i nuovi autobus di Autolinee Toscane presentati ieri mattina in piazza della Libertà, ai piedi del Comune. Prosegue dunque il rinnovamento del parco mezzi di Autolinee Toscane, che dal 2021 conta 49 autobus in più, ben 5 dall’inizio del 2025. Alla presentazione dei nuovi bus, il sindaco Alessandro Ghinelli ha ribadito l’importanza degli altri progetti in campo, tra cui quello di implementare una mobilità nel centro storico sostenibile anche a livello ambientale. "Il punto focale - commenta il sindaco - sarà quello di arrivare a servire il centro storico con mezzi non diesel. Elettrici, se possibile, o alimentati a metano, un combustibile ecologico. Arriverà un progetto anche su questo. Per adesso, godiamoci l’arrivo di questi nuovi mezzi".

Presenti anche l’assessore alla mobilità Alessandro Casi, il presidente di At Gianni Bechelli e l’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa. I mezzi, dei diesel euro VI di ultima generazione, hanno doppia porta centrale, pavimento ribassato e pedana manuale che consente un accesso facilitato ai disabili.

"Il trasporto pubblico - dichiarano il sindaco e l’assessore Casi, può contare su mezzi di ultima generazione, progettati per offrire ai nostri cittadini un servizio sempre più efficiente e confortevole. Siamo certi che questi nuovi bus dotati di tutte le più moderne tecnologie e in grado di garantire una maggiore sicurezza grazie anche ai sistemi di videosorveglianza a bordo saranno apprezzati da tutti i passeggeri". La flotta bus del territorio aretino, che complessivamente oggi conta 213 mezzi, è stata dunque rinnovata di oltre il 20% nel giro di 3 anni, abbassando, come sottolinea Bechelli, l’età media dei mezzi a 11 anni. Obiettivo, abbassarla ancora a 6 anni. "L’impegno che ci siamo presi era ed è quello di rinnovare il concetto di trasporto pubblico – ha commentato il Presidente di At, Gianni Bechelli – e la principale via passa dagli investimenti a favore dei nuovi bus che stiamo portando avanti con continuità. Il nostro obiettivo per il 2025 è quello di alzare ancora di più l’asticella, continuando a migliorare ma molto dovrà essere fatto anche a livello nazionale, tornando a destinare risorse importanti a un settore strategico".

Serena Convertino