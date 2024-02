"Astro-Pop". La mostra di Giancarlo Montuschi

"Astro-Pop": è il titolo che l’artista Giancarlo Montuschi ha dato alla sua recentissima produzione pittorica, ispirata a certo cinema americano, in cui si incrociano elementi fantascientifici degli anni ’30 e ’40 e immagini che si rifanno alla vita quotidiana contemporanea negli States. Sono queste le opere che il pittore e ceramista faentino, trapiantato in Valtiberina ormai da decenni, propone nella sua personale che ha appena aperto i battenti alla Sansepolcro Art Gallery di via XX Settembre 15, un’iniziativa culturale fondata nel settembre scorso nella città di Piero della Francesca da Marcello Medici e Stefano Vannini. Traspare nel lavoro di Montuschi il vincolo che lo lega alla città di origine, una delle capitali italiane della ceramica, e allo stesso tempo al movimento della Pop Art d’oltreoceano. Gli impegni italiani e internazionali (collabora con diverse gallerie italiane e una a Chicago, ma lavora in tutta Europa), non impediscono a Giancarlo Montuschi di testimoniare con qualificatissime esposizioni mirate il suo legame con la terra che lo ha accolto ormai una cinquantina di anni fa. Questa è una di quelle preziose occasioni. La mostra resta aperta fino al 23 marzo.