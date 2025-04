Associazione Ragazzi Speciali Onlus e La Conserveria

Arezzo, 16 aprile 2025 – Martedì 15 aprile, nel giorno in cui ricorrevano i dieci anni esatti dalla realizzazione del laboratorio di trasformazione “La Conserveria” e a vent’anni dalla fondazione dell’associazione “Ragazzi Speciali”, a Castiglion Fiorentino si sono svolti due eventi per festeggiare questo importante anniversario.

I festeggiamenti hanno preso il via alle 16 nell’Auditorium Le Santucce per l’inaugurazione di una mostra dedicata alle numerose attività svolte dall’associazione a partire dalla sua fondazione fino ad oggi.

La mostra, che rimarrà aperta e visitabile fino a venerdì 25 aprile, è un viaggio nel tempo fatto di ritagli di giornale, fotografie, premi, cimeli, volantini e poster in cui gli assoluti protagonisti sono i ragazzi speciali e, a partire dal 2015, la loro “La Conserveria”.

Alle 17.30 le celebrazioni per il ventennale dei “Ragazzi Speciali” sono proseguite presso la Sala San Michele di Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, del consigliere Paolo Brandi in rappresentanza della Provincia di Arezzo, oltre alle associazioni del territorio e molti cittadini.

Nell’occasione, al termine degli interventi da parte di istituzioni e amici dei “Ragazzi Speciali”, la presidente dell’associazione Sara Rapini, insieme al Sindaco Agnelli, hanno presentato il labaro dei “Ragazzi Speciali Onlus”. Ma gli appuntamenti non finiscono qui.

Il gran finale è fissato per domenica 18 maggio, quando dal laboratorio “La Conserveria” di Castiglion Fiorentino, in collaborazione con l’associazione “Nguastiti per la 500”, partirà il corteo delle mitiche 500 che raggiungerà il Bistrot nei pressi di Piazza Grande, ad Arezzo, dove è previsto un pranzo finale all’insegna della solidarietà e dell’amicizia.

"Un traguardo intermedio di un percorso partito da lontano quello dei Ragazzi Speciali Onlus, che è destinato a proseguire”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “Un concentrato di solidarietà, socialità, impresa, fortemente voluto da Sara Rapini che meritatamente ha raccolto la riconoscenza di coloro che ha aiutato in questi anni e di chi gli è stato comunque vicino.

L'Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino – conclude il Sindaco - al pari di quelle presenti e della Valdichiana in generale non possono che elogiare questa esperienza virtuosa favorita dal volontariato sociale che ha promosso anche i prodotti del territorio".

“Durante questa giornata ho ricevuto la gratifica di quanto tempo ho investito in questi anni”, dichiara Sara Rapini. “Nei giorni scorsi, nel preparare la ricostruzione della storia dei 20 anni dell'associazione Ragazzi Speciali Onlus, ho avuto un momento di sconforto a ripensare a quanta energia mi è servita. Poi – continua Rapini – ho guardato le foto che racchiudono momenti di crescita non solo fisica, ma di profonda integrazione nella vita reale, come vedere le "mie ragazze speciali" sedute negli scranni.

E tutto questo ripaga il sacrificio. ‘Esistono tanti futuri possibili, dipende da noi quale vogliamo scegliere’ ed io l’ho scelto e ne sono orgogliosa. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, ognuno come poteva”.