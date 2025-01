Associazione Capotrave/Kilowatt: due opportunità per i giovani

Arezzo, 14 gennaio 2025 – L’Associazione CapoTrave/Kilowatt offre due nuove opportunità per i giovani: la formazione gratuita dedicata alla pratica curatoriale e organizzativa per le performing arts, e la possibilità di svolgere il servizio civile universale presso la sede di Sansepolcro nei settori, organizzazione/produzione, comunicazione/promozione, e scenotecnica.

La formazione gratuita dedicata alla pratica curatoriale e organizzativa è rivolta a 10 giovani tra i 18 e i 25 anniresidenti in tutta Italia, ma con posti riservati a chi risiede in Toscana, che siano interessati a partecipare a un percorso di avvicinamento al lavoro di direzione artistica e organizzativa di un Festival di arti performative.

La deadline per presentare la domanda è venerdì 31 gennaio. Il percorso consiste in 5 incontri di formazione online (15 ore totali) per avvicinarsi alla pratica curatoriale – attraverso la selezione di uno spettacolo che sarà programmato a Kilowatt Festival 2025 – e alla realizzazione di un evento.

La formazione sarà condotta dalla direttrice di C/K Lucia Franchi e dalla responsabile di produzione di C/K Marta Meroni. Gli incontri online si terranno nei pomeriggi di mercoledì 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 2 aprile. Al termine dei cinque appuntamenti il gruppo lavorerà per realizzare l’evento che si terrà durante Kilowatt Festival 2025.

Per candidarsi è necessario mandare una lettera di motivazione con curriculum discorsivo delle esperienze passate, anche in ambiti diversi da quelli del settore dello spettacolo.

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Fino al 28 febbraio è aperta la selezione per il Servizio Civile Universale, che si rivolge a persone dai 18 ai 28 anni. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro e per partecipare alle attività di CapoTrave/Kilowatt in una delle seguenti aree: organizzazione/produzione, comunicazione/promozione e scenotecnica.

Due i posti disponibili di cui uno è riservato a Giovani con Minori Opportunità: persone con difficolta economiche con indicatore ISEE <15.000 €.