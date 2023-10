Assedio a Arezzo: quattro eventi e rivoluzione traffico

Fine settimana di appuntamenti: attenzione ai cambi di viabilità. Le grandi manovre verso il Mercato internazionale al via oggi con l’inaugurazione a mezzogiorno in punto, sono già iniziate con l’interdizione ieri mattina del parcheggio Eden, spogliato delle sue vesti di aria di sosta per indossare quelle di zona mercato con trecento stand provenienti da tutto il mondo. Tra le modifiche alla viabilità: la chiusura di via Spinello, insieme a via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone nel tratto tra viale Michelangelo e piazza Sant’Agostino, il Corso tra via Spinello e via dell’Anfiteatro, piazza San Jacopo, piazza Risorgimento e via Madonna del Prato, nel tratto antistante piazza Risorgimento, confermando un format ormai consolidato. Con piazza San Jacopo che sarà ancora una volta il collante tra l’Eden e corso Italia e vedrà la presenza dei produttori locali. A due passi, siamo in via Signorelli, domenica partirà il raduno di auto d’epoca "Ruote nella storia" per festeggiare i cento anni di Aci. Più di settanta auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo e altrettanti collezionisti aretini, si ritroveranno proprio nel parcheggio davanti alla sede dell’associazione. Lì, dalle 6 alle 12, sarà vietata la sosta ed il transito di altri veicoli. La partenza della carovana, direzione Castiglion Fiorentino è prevista alle 10, quando lascerà il parcheggio direzione lo Scopetone. Le auto faranno rientro in città per ritrovarsi alle 13 al Prato.

Sempre in via Signorelli, e sempre domenica, in occasione della manifestazioni per la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, dopo la messa nella Chiesa di San Bernardo in via Margaritone, alle 10,30 un corteo, accompagnato dai gonfaloni delle pubbliche amministrazioni e dalle bandiere associative, raggiungerà il monumento dedicato alle vittime del lavoro di via Signorelli, angolo via Mecenate, per la deposizione di una corona di alloro. Sempre di motori si parla, se pur su due ruote, al Centro affari dove, da domani a domenica c’è il raduno nazionale di Harley Davidson. Ne sono attese più di 700 per uno dei più grandi raduni nazionali Free Chapter Italia, organizzata dall’associazione 52100 Garage ARRETIVM Free Chapter.

Domani, verso le 9, è prevista un’uscita in città dei bolidi a due ruote per la quale la polizia municipale predisporrà una scorta dal Centro affari verso via Fiorentina e fino al centro. Anche in questo caso nessuna chiusura della viabilità: solo qualche breve interruzione, giusto il tempo per le Harley di attraversare la città.