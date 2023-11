Assalto dei ladri in Comune. L’Urban Center nel mirino. E ora scatta la task force

di Maria Rosa Di Termine

Neppure gli uffici del Comune sfuggono alle attenzioni dei soliti ignoti.

E a , dove nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di furti in appartamento e ai danni di esercizi commerciali, cresce la preoccupazione tra i residenti e tornano le forze speciali a sostegno dei tutori della legge. L’ultimo raid in ordine di tempo ha messo nel mirino l’Urban Center del municipio in via dei Mille visitato alcune notti fa. Una volta forzato un infisso, i malviventi sono entrati nel locale dell’Anagrafe ed hanno setacciato armadietti e scrivanie alla ricerca di denaro racimolando, a quanto si è appreso, un magro bottino prima di darsi alla fuga. La ripresa delle scorrerie ha indotto il sindaco Silvia Chiassai Martini a confrontarsi subito con il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo per studiare le contromosse necessarie a prevenire e contrastare con efficacia il ripetersi di situazioni che creano allarme nella popolazione. E, com’era avvenuto in passato, ha ricevuto la massima collaborazione da parte dei vertici aretini di Pubblica Sicurezza che hanno assicurato l’arrivo a breve di una task force dal capoluogo di regione. Sarà impiegata per passare al setaccio l’abitato finito più volte al centro di simili operazioni contro la microcriminalità e lo spaccio di droga.

"Ringrazio il questore – ha affermato la sindaca – che prontamente è riuscita ad ottenere delle unità speciali da Firenze per svolgere controlli straordinari nei prossimi giorni. Purtroppo la carenza cronica di personale delle forze dell’ordine che si protrae ormai da più di 10 anni nel Valdarno e l’impossibilità per la Polizia Municipale di presidiare la città durante le ore notturne – per contratto sono possibili solo due turni serali a settimana fino a mezzanotte – pone un problema annoso".

Al momento, quindi, l’unica strada percorribile è riproporre il giro di vite periodico degli accertamenti, assicurando una maggiore presenza degli uomini in divisa sul territorio grazie a contributi esterni. Il blitz all’Urp montevarchino segue un analogo episodio accaduto sabato scorso nello Spazio Politeama, ritrovo del centro storico punto di riferimento soprattutto per i giovani.

Nella notte i ladri scassinarono il portone di servizio rubando materiale dal bar e un computer per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Stesso modus operandi a fine ottobre, ma stavolta dei topi d’appartamento che all’ora di cena, approfittando dell’assenza dei proprietari, misero a segno una razzia in via Piave.