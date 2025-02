Assalti ai negozi, pronto un piano. Il prefetto allarga la rete sul centro

La questione della sicurezza nel centro storico sarà il primo punto all’ordine del giorno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica indetto per stamani dal prefetto Clemente Di Nuzzo. E non solo, ha annunciato anche l’intenzione di organizzare, nel giro di una decina di giorni, un incontro specifico tra commercianti e forze dell’ordine. Subito in azione il prefetto dopo l’incontro chiesto da Confcommercio e avvenuto ieri pomeriggio.

"Un incontro che si è rilevato molto proficuo. Ci ha dato l’opportunità di esporre le nostre preoccupazioni riguardo alla sicurezza nel centro storico, con particolare attenzione ai recenti fatti di cronaca e alla necessità di garantire la tranquillità di residenti e commercianti" spiega Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze-Arezzo, l’associazione di categoria che si era mossa all’indomani del furto alla gioielleria DiDi di via Roma, alla quale poi è seguita la rapina in un negozio di animali nel cuore di Camucia. Ma tra venerdì e sabato scorsi erano stati ben quattro i furti o tentativi di furto messi a segno in centro ad Arezzo.

Insomma una escalation di episodi che sta preoccupando non poco i negozianti pur consapevoli che episodi di questo tipo possano riflettere situazioni isolate di disagio sociale, senza essere per forza legati ad azioni criminali organizzate.

"Il prefetto ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso le nostre istanze, riconoscendo l’importanza di affrontare il problema dell’insicurezza, sia essa reale o percepita, perché mette alla prova la qualità di vita e di lavoro dei nostri imprenditori oltre che dei cittadini. Il prefetto ci ha rassicurato e si è subito attivato nella risoluzione di questa problematica. Già stamani, la questione della sicurezza nel centro storico sarà il primo punto all’ordine del giorno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, previsto per le 10:30. Il prefetto ha annunciato poi l’intenzione di organizzare, nel giro di una decina di giorni, un incontro specifico tra commercianti e forze dell’ordine. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di una rete di collaborazione sinergica, volta a garantire una maggiore sicurezza e un controllo più efficace del territorio" continua Fei.

"Lo ringraziamo ancora per la sua disponibilità e per aver compreso l’importanza di agire tempestivamente per tutelare la città e il territorio".

Di Nuzzo ha ascoltato i rappresentanti di Confcommercio prendendo a cuore il problema, sottolineando, comunque, il fatto che questi ultimi episodi arrivano dopo un periodo di grande afflusso di persone che ha caratterizzato la Città del Natale, durante il quale non si sono verificati episodi rilevanti.

L’intenzione, accolta con soddisfazione anche dall’associazione di categoria, è inaugurare iniziative comuni per far rete tra commercianti e forze dell’ordine, in un’ottica di sicurezza partecipata.

I negozianti, del resto, rappresentano un presidio importante per il territorio, un occhio attento sulle nostre vie. Loro la capacità anche di riconoscere situazioni sospette da segnalare alle forze dell’ordine e sventare possibili crimini.