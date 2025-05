Arrivano i fondi per ristrutturare il Municipio

SUBBIANOImportanti finanziamenti per la ristrutturazione del Palazzo comunale di Subbiano. Per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico dello stabile la Regione Toscana ha stanziato altri 550mila euro con una recente delibera di giunta. Le risorse si aggiungono ai 540mila euro concessi dall’amministrazione regionale nei mesi precedenti nell’ambito di Fondi per la prevenzione sismica. "Subbiano – ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani – compone il bel volto della Provincia di Arezzo che apre le porte al Casentino. E non potevamo ignorare la richiesta documentata arrivata dal sindaco Ilaria Mattesini di integrare i fondi necessari a far fronte all’incremento dei prezzi dell’edilizia e per sostenere ulteriori interventi sul palazzo comunale". E così con questo nuovo stanziamento dalla Regione il palazzo comunale sarà rimesso al nuovo e in sicurezza. Le risorse andranno infatti a supporto non solo della messa in sicurezza dell’edificio, ma anche della complessiva ristrutturazione edilizia, comprensiva di una riorganizzazione degli spazi, di interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche per rendere il palazzo accessibile a tutti i cittadini. "Questo contributo straordinario – conclude il presidente Giani – è un altro segnale del nostro lavoro teso a dare forza all’idea di Toscana diffusa. La rinascita del Municipio di Subbiano (nella foto il sindaco Ilaria Mattesini) è un pezzo fondamentale di questo cammino. Riqualificare i piccolo borghi significa combattere lo spopolamento, promuovere coesione, sostenere il turismo". S.F.