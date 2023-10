Arriva "Uno, nessuno e centomila", libri a un euro in piazza

Tutto pronto per l’edizione 2023 di "Uno, nessuno e centomila" che torna raddoppiando le date in calendario. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, le piazze di Castiglion Fiorentino si trasformeranno, infatti, in librerie a cielo aperto dove acquistare volumi di ogni genere al prezzo simbolico di un euro."Con un cartellone ricco di appuntamenti, il festival sarà quest’anno dedicato alla figura di Italo Calvino – esordisce l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi. Quattro le location dell’immancabile Mercato dei Libri Donati: piazza del Municipio diventerà "Piazza Italo Calvino" e sarà dedicata alla narrativa; i libri per ragazzi si troveranno sulle bancarelle di piazza del Collegio, trasformata per l’occasione in "Piazza Collodi", mentre la saggistica sarà al centro di "Piazza Archimede", cioè piazza dello Stillo; infine, il piazzale del Cassero ospiterà i volumi incentrati sulla storia locale, prendendo il nome di "Piazza Giuseppe Ghizzi". Il mercato sarà aperto dalle 10 alle 19 e i libri in vendita saranno riassortiti in modo continuativo, così da permettere ai visitatori di trovare sempre nuovi titoli disponibili durante tutto l’arco delle due giornate. In ognuna delle quattro piazze castiglionesi, avranno inoltre luogo conferenze, incontri culturali, presentazioni e laboratori che seguiranno il fil rouge del genere letterario ospitato. Si parte sabato 14 ottobre alle 10 da piazza del Municipio, con la conferenza del professor Ivo Biagianti dal titolo "Alla ricerca di una letteratura "nazional-popolare": le fiabe italiane di Italo Calvino". Alle 11 una serie di letture su Calvino che vedranno anche la partecipazione degli alunni della Scuola media "Dante Alighieri". Alle 17, invece, sarà la volta dell’incontro "Castiglion Fiorentino: il racconto di un’emozione" durante il quale sarà presentato il catalogo dei vincitori del concorso letterario di Casa Editrice Pav. Nel corso della due giorni, spazio anche ai workshop per i più piccoli tenuti da Serena Savarelli in piazza del Collegio, sabato e domenica alle 16.