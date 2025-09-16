L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaArriva il Festival dell’innovazione urbana. La prima edizione alla Casa dell’Energia
16 set 2025
GAIA PAPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Arriva il Festival dell’innovazione urbana. La prima edizione alla Casa dell’Energia

Arriva il Festival dell’innovazione urbana. La prima edizione alla Casa dell’Energia

AREZZO Servizi educativi, sviluppo economico, transizione sostenibile: sono i pilastri su cui si costruisce la città di domani e che...

AREZZO Servizi educativi, sviluppo economico, transizione sostenibile: sono i pilastri su cui si costruisce la città di domani e che...

AREZZO Servizi educativi, sviluppo economico, transizione sostenibile: sono i pilastri su cui si costruisce la città di domani e che...

AREZZO

Servizi educativi, sviluppo economico, transizione sostenibile: sono i pilastri su cui si costruisce la città di domani e che saranno al centro del 1° Festival dell’Innovazione Urbana, in programma alla Casa dell’Energia venerdì 19 e sabato 20 settembre. Il Festival nasce come spazio di confronto aperto a cittadini, istituzioni, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di esplorare le sfide più urgenti e le opportunità concrete che interessano il futuro urbano. Un appuntamento che accenderà i riflettori sulle sfide della città del domani, intrecciando visioni, esperienze e idee concrete. Nei due giorni si alterneranno ospiti e voci autorevoli del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. Si parlerà di servizi per l’infanzia e del ruolo delle imprese a sostegno dell’occupazione femminile, del valore della formazione per lo sviluppo economico dei territori, delle nuove tecnologie per la gestione delle città – come i digital twin – e delle esperienze di sostenibilità legate alle comunità energetiche. Tra gli interventi attesi figurano quelli di Elena Bonetti, già ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, dell’imprenditrice Maria Claudia Sanarelli, di Luca Coppoloni, esperto di innovazione tecnologica, e di Andrea Tavarnesi, sindaco di Civitella in Valdichiana, insieme a Saverio Lapini, fondatore di Ollum, azienda attiva anche nel campo del bilancio di sostenibilità. Il Festival è promosso da Scelgo Arezzo, Con Arezzo, Noi Oggi per Domani, Azione, +Europa e Drin Drin. Il debutto è fissato per venerdì 19 dalle 17.45 e proseguirà sabato dalle 9.45.

"Vogliamo aprire uno spazio di dialogo che guardi al futuro di Arezzo in modo realistico ma anche ambizioso" spiega Marco Donati di Scelgo Arezzo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata