Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Arezzo
CronacaIl Modello Ungaretti “A scuola l’obbligo delle manovre salvavita. Appello alle istituzioni“
16 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Il Modello Ungaretti "A scuola l'obbligo delle manovre salvavita. Appello alle istituzioni"

La Mirco Ungaretti Odv preme per una svolta essenziale: far sì che le tecniche per rianimare diventino materia obbligatoria “Fino a oggi 17mila studenti formati, ma si potrebbe fare di più“.

La Mirco Ungaretti Odv preme per una svolta essenziale: far sì che le tecniche per rianimare diventino materia obbligatoria "Fino a oggi 17mila studenti formati, ma si potrebbe fare di più".

La Mirco Ungaretti Odv preme per una svolta essenziale: far sì che le tecniche per rianimare diventino materia obbligatoria “Fino a oggi 17mila studenti formati, ma si potrebbe fare di più“.

Un progetto nato per onorare la memoria di un volontario, Mirco Ungaretti, e che da qualche anno sta rivoluzionando l’insegnamento del primo soccorso nelle scuole, coinvolgendo docenti e istituzioni. L’obiettivo di oggi del fratello Stefano e di tutta la squadra della Mirco Ungaretti Odv, è ancora più ambizioso: rendere obbligatorie le manovre Blsd, di rianimazione cardio polmonare, in ogni classe di ogni scuola.

Ci sono eredità che pesano come macigni e altre che diventano motori di cambiamento. Quella di Mirco Ungaretti, volontario scomparso tragicamente nel 2009, è senza dubbio della seconda specie. Da quel dolore, la sua associazione – la Mirco Ungaretti Odv – ha impiegato tre anni per trovare il modo migliore di onorarne la memoria: trasformare la sua missione di vita, “aiutare gli altri”, in un progetto concreto, replicabile e potente. Così è nato il “Modello Ungaretti”, un sistema di formazione a catena che trasforma i docenti in istruttori di Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) per insegnare a loro volta agli studenti come salvare una vita. Un’idea semplice ma geniale, partita quasi in sordina da un mercatino di paese nel 2012, che oggi, grazie a una convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, Massa e Carrara e la centrale operativa del 118 dell’Area Vasta Nord Ovest Toscana, sta mettendo in cassaforte risultati eclatanti. Ecco i numeri di una rivoluzione silenziosa che ha fatto tanto ma che oggi chiede di poter fare di più I dati dell’ultimo anno scolastico parlano chiaro e testimoniano l’efficacia di un progetto che punta sulla formazione capillare: 118 docenti sono stati formati come istruttori Blsd, oltre 13.000 studenti hanno ricevuto formazione, dalle scuole dell’infanzia alle superiori in un anno. (oltre 90.000 in questi anni). Il 98% degli insegnanti formati giudica il modello da “buono” a “ottimo”. Il 100% chiede che due ore di lezione di Blsd diventino obbligatorie in tutte le scuole.

Un successo che ha un sapore particolare, come spiega Stefano, a nome dell’associazione: “Ci hanno preso come esempio, ma il vero esempio, caro fratellone, sei sempre stato tu ed il tuo ‘fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te’”. Un riferimento a Mirco, ricordato come un uomo di “carisma” unico, che metteva sempre gli altri al primo posto, “tra uno scherzo e una risata, un turno di notte e una spaghettata”“. “Il cuore della battaglia dell’associazione è ora normativo – spiega Stefano Ungaretti – . Nonostante le leggi 107/2015 e 116/2021 parlino di “iniziative” di sensibilizzazione, il “Modello Ungaretti” dimostra che si può andare ben oltre, integrando la formazione salvavita nel curriculum scolastico in modo stabile e strutturato“.

“Abbiamo remato contro corrente e siamo riusciti a far cambiare la corrente“, è il messaggio dell’associazione. Il Decreto 81 e gli art. 36 e 37 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro non sono più sufficienti. Insieme a tutte le associazioni di volontariato che lottano per un bene comune, continueremo la nostra lotta, passo dopo passo”. Un impegno che ha anche ricevuto il plauso e l’incoraggiamento del Presidente della Repubblica, che ha spronato i volontari ad “andare avanti! Come dei treni!”.

L’anno scolastico 2025/2026 appena iniziato si è aperto a un nuovo calendario formativo ambizioso per tutta la provincia. “L’auspicio è che dalla Lucchesia, il messaggio universale del soccorso, da effettuare “con il defibrillatore ma anche e soprattutto con le nostre mani”, si diffonda in ogni scuola, perché, come insegnava Mirco, certe cose “quando sono fatte bene e hanno un risvolto positivo per l’intera collettività, non possono rimanere in silenzio, ma devono esser divulgate e replicate”.

Laura Sartini

© Riproduzione riservata

