Il Modello Ungaretti “A scuola l’obbligo delle manovre salvavita. Appello alle istituzioni“

Un progetto nato per onorare la memoria di un volontario, Mirco Ungaretti, e che da qualche anno sta rivoluzionando l’insegnamento del primo soccorso nelle scuole, coinvolgendo docenti e istituzioni. L’obiettivo di oggi del fratello Stefano e di tutta la squadra della Mirco Ungaretti Odv, è ancora più ambizioso: rendere obbligatorie le manovre Blsd, di rianimazione cardio polmonare, in ogni classe di ogni scuola.

Ci sono eredità che pesano come macigni e altre che diventano motori di cambiamento. Quella di Mirco Ungaretti, volontario scomparso tragicamente nel 2009, è senza dubbio della seconda specie. Da quel dolore, la sua associazione – la Mirco Ungaretti Odv – ha impiegato tre anni per trovare il modo migliore di onorarne la memoria: trasformare la sua missione di vita, “aiutare gli altri”, in un progetto concreto, replicabile e potente. Così è nato il “Modello Ungaretti”, un sistema di formazione a catena che trasforma i docenti in istruttori di Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) per insegnare a loro volta agli studenti come salvare una vita. Un’idea semplice ma geniale, partita quasi in sordina da un mercatino di paese nel 2012, che oggi, grazie a una convenzione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca, Massa e Carrara e la centrale operativa del 118 dell’Area Vasta Nord Ovest Toscana, sta mettendo in cassaforte risultati eclatanti. Ecco i numeri di una rivoluzione silenziosa che ha fatto tanto ma che oggi chiede di poter fare di più I dati dell’ultimo anno scolastico parlano chiaro e testimoniano l’efficacia di un progetto che punta sulla formazione capillare: 118 docenti sono stati formati come istruttori Blsd, oltre 13.000 studenti hanno ricevuto formazione, dalle scuole dell’infanzia alle superiori in un anno. (oltre 90.000 in questi anni). Il 98% degli insegnanti formati giudica il modello da “buono” a “ottimo”. Il 100% chiede che due ore di lezione di Blsd diventino obbligatorie in tutte le scuole.

Un successo che ha un sapore particolare, come spiega Stefano, a nome dell’associazione: “Ci hanno preso come esempio, ma il vero esempio, caro fratellone, sei sempre stato tu ed il tuo ‘fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te’”. Un riferimento a Mirco, ricordato come un uomo di “carisma” unico, che metteva sempre gli altri al primo posto, “tra uno scherzo e una risata, un turno di notte e una spaghettata”“. “Il cuore della battaglia dell’associazione è ora normativo – spiega Stefano Ungaretti – . Nonostante le leggi 107/2015 e 116/2021 parlino di “iniziative” di sensibilizzazione, il “Modello Ungaretti” dimostra che si può andare ben oltre, integrando la formazione salvavita nel curriculum scolastico in modo stabile e strutturato“.

“Abbiamo remato contro corrente e siamo riusciti a far cambiare la corrente“, è il messaggio dell’associazione. Il Decreto 81 e gli art. 36 e 37 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro non sono più sufficienti. Insieme a tutte le associazioni di volontariato che lottano per un bene comune, continueremo la nostra lotta, passo dopo passo”. Un impegno che ha anche ricevuto il plauso e l’incoraggiamento del Presidente della Repubblica, che ha spronato i volontari ad “andare avanti! Come dei treni!”.

L’anno scolastico 2025/2026 appena iniziato si è aperto a un nuovo calendario formativo ambizioso per tutta la provincia. “L’auspicio è che dalla Lucchesia, il messaggio universale del soccorso, da effettuare “con il defibrillatore ma anche e soprattutto con le nostre mani”, si diffonda in ogni scuola, perché, come insegnava Mirco, certe cose “quando sono fatte bene e hanno un risvolto positivo per l’intera collettività, non possono rimanere in silenzio, ma devono esser divulgate e replicate”.

Laura Sartini