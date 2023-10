Arriva il contributo nido. Fino a mille euro di bonus

AREZZO

Un aiuto per le famiglie, vale a dire un contributo fino a mille euro da parte del Comune di Arezzo nei confronti di quei genitori con bambini dai 3 ai 12 mesi che hanno un Isee sotto i 35mila euro e che figurano in lista di attesa per un posto. A comunicarlo è stato il vicesindaco Lucia Tanti. "Il Comune di Arezzo, in questi otto anni, ha costruito un sistema di servizi educativi per i bambini da 12 mesi a 6 anni che si basa su due presupposti: forti investimenti municipali e alleanza con i privati. Il risultato è che nella fascia che va dai tre ai sei anni le liste di attesa sono a zero e nella fascia dai tre mesi ai 36, abbiamo liste di attesa praticamente nel segmento 3-12 mesi - spiega Lucia Tanti nel suo intervento - Per queste famiglie, il cui reddito è sotto i 35mila euro, il Comune darà un contributo fino a mille euro per dare un concreto aiuto. La risposta definitiva è e resta portare a zero le liste di attesa su tutto il segmento dai dodici mesi ai sei anni - oggi complessivamente già sotto il 20 per cento - e da qui la realizzazione di nuove scuole e più forza al privato".

Operazioni che ovviamente richiederanno del tempo per poter essere ultimate e per essere messe in pratica. Per tale motivo è stato attivato questo contributo. "Queste operazioni, già in corso chiedono tempo - aggiunge il vicesindaco Tanti - il contributo per gli asili nido darà fin da subito un segnale concreto alle famiglie".