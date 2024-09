Arezzo, Trombini para le critiche: "Dobbiamo fare di più, lo sappiamo"

"Siamo i primi a sapere di dover migliorare e alzare il livello del nostro gioco. Ognuno deve fare qualcosa in più a livello di prestazione. Premesso questo dobbiamo cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno contro il Legnago come aver mantenuto la porta inviolata dopo avere preso sei gol nelle precedenti due partite e aver conquistato una vittoria fondamentale. Altrimenti ci facciamo trascinare nello scetticismo e nella delusione che si respira intorno alla squadra in questo momento".

Luca Trombini para anche le critiche piovute sull’Arezzo dopo la partenza un po’ a rilento in campionato. Il portiere amaranto a Teletruria, ospite della trasmissione Sotto Rete di Barbara Perissi, analizza la situazione in vista della trasferta di Pontedera.

"Sicuramente i tre punti nell’ultima giornata ci permettono di preparare la prossima gara con maggiore serenità. Siamo consapevoli di essere un buon organico e stiamo lavorando con l’allenatore per trovare i giusti equilibri. Rispetto alla scorso anno sono arrivati giocatori di esperienza con tante partite anche in categoria superiore. Lo stesso Del Fabro o Gigli che in questo momento sono finiti nel mirino della critica sono calciatori di sicura affidabilità". L’estremo difensore, classe 2001, dice la sua sul girone.

"Quest’anno non c’è un ‘ammazza campionato’ come è stato il Cesena nella passata stagione. Vedo un livello molto equilibrato con diverse formazioni che possono dire la loro".

A Pontedera gli amaranto andranno a caccia del primo successo esterno per togliere lo 0 alla casella dei punti lontano dal Comunale.

Nel frattempo è attiva la prevendita dei biglietti per la trasferta in terra pisano. L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Mannucci è possibile online sul circuito Etes (www.etes.it). Il costo dei tagliandi è di 12 euro oltre il diritto di prevendita. La riduzione a 10 euro è prevista per donne, over 65 e giovani tra i 15 e i 17 anni. La vendita terminerà alle ore 19 di venerdì 20 settembre, ovvero del giorno antecedente la partita. L’Arezzo ricorda che la biglietteria sarà chiusa il giorno della gara e raccomanda l’acquisto dei tagliandi in prevendita nei punti vendita Etes più vicini ad Arezzo oppure online sul sito www.etes.it.