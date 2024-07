Arezzo, sono ore decisive per Renzi. Assalto Ogunseye, spunta Magrassi

Renzi nelle prossime ore e la punta entro fine mese. Questo il piano tracciato dal direttore Nello Cutolo per ritenere chiuso o quasi il mercato del Cavallino, al netto di occasioni, necessità o imprevisti dell’ultim’ora. Per il classe 2004 dell’Empoli sembra davvero questione di ore: resta da definire la formula del trasferimento, che dovrebbe essere la stessa che ha contraddistinto l’acquisto di Damiani, cioè con diritto di "recompra" in favore degli azzurri. Alessandro Renzi, che la scorsa stagione ha giocato quasi esclusivamente da terzino destro, tornerebbe probabilmente con un ruolo diverso: potrebbe essere inserito nella batteria delle mezzali o degli esterni (di centrocampo o d’attacco) con il ritorno nella linea difensiva solo per necessità. La sua duttilità, in ogni caso, è l’aspetto che ha convito Cutolo, insieme a Troise, a puntare ancora su di lui.

Gli farà posto nella lista dei ventitré Sebastiano Bianchi, ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Casertana. Nelle prossime settimane lo staff tecnico e il direttore valuteranno se dovesse servire o meno un’altra pedina in mediana. Dove sicuramente serve un innesto è sempre nel reparto avanzato, ma la rosa dei nomi inizia ad assottigliarsi: la Triestina, per esempio, sembra aver tolto dal mercato Facundo Lescano dopo aver rifiutato un’offerta molto sostanziosa da parte del Catania, che a questo punto potrebbe virare con decisione proprio su Guido Gomez, altro profilo sondato anche dagli amaranto e su cui era ricaduto anche l’interesse della Virtus Entella.

Se comunque per il centravanti del Crotone restano ancora degli spiragli, si sono invece chiuse le porte per l’aretino Giacomo Parigi, acquistato dal Rimini dell’ex Troise per sostituire Morra, altro ex obiettivo del Cavallino passato al Vicenza. Tra gli intrecci di mercato, dunque, le piste che rimangono più percorribili sono quelle per Roberto Ogunseye del Cesena e quella spuntata nelle ultime ore che riguarda Andrea Magrassi del Cittadella.

La punta classe 1993 non ha brillato in B, dove ha segnato 5 gol nelle ultime due stagioni, ma nelle due precedenti in C ne aveva realizzati 10 a Chiavari e 15 a Pontedera. Veneziano di Dolo esattamente come Pattarello, porterebbe fisicità e profondità, garantendo un’alternativa di livello a Gucci.