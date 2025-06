Arezzo pronto per il campionato 2025-26: documentazione già pronta

L’Arezzo brucia le tappe e, come spiegato dal presidente Manzo, ha già preparato la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato. La Lega Pro presieduta da Matteo Marani (nella foto) ha reso più ferrea la normativa per partecipare al torneo 2025-26, innanzitutto per quanto riguarda la fideiussione, il cui importo è stato raddoppiato: non più 350mila ma 700mila euro. Soltanto nel caso in cui l’indicatore di liquidità, determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di 0,8, l’importo della garanzia resterà di 350mila euro. Ed è questo il caso che riguarda l’Arezzo.

Si tratta di un parametro economico-finanziario che misura la capacità di una società di far fronte ai propri debiti a breve termine utilizzando le attività a breve termine (cioè quelle che possono essere liquidate entro l’anno). Serve a valutare se una società è in grado di pagare i debiti correnti con le risorse liquide disponibili o prontamente disponibili.

M.M.