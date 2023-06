Arezzo nelle foto Alinari Libro in regalo col giornale

AREZZO

"Giorgio, s’i’ ho nulla di buono nell’ingegno, egli è venuto dal nascere nella sottilità dell’aria del vostro paese d’Arezzo".

Michelangelo Buonarroti scherzava, ma non troppo, ragionando con Giorgio Vasari che volle rendere eterna la confidenza dell’artista della Cappella Sistina a conclusione del suo libro più conosciuto, "Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti".

"La sottilità dell’aria" è anche il titolo del volume che La Nazione regalerà ai suoi lettori insieme al giornale di giovedì 29 giugno con le più belle foto dell’Archivio Alinari esposte fino al 31 ottobre alla Casa Museo Ivan Bruschi. Un’iniziativa che nasce grazie alla collaborazione tra La Nazione con la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da Intesa Sanpaolo e la Fondazione Alinari per la fotografia.

Il racconto fotografico si sviluppa a partire dagli scatti di Alinari e Brogi, fotografi editori come loro stessi si definivano, impegnati in una monumentale opera di documentazione del patrimonio culturale italiano: emergono le terre d’Arezzo attraverso i temi dell’arte, del paesaggio e del lavoro. È proprio a partire dal territorio aretino che Vittorio Alinari intraprende, nel 1908, un viaggio fotografico lungo l’Arno: una poetica testimonianza della sua personale ricerca artistica, aggiornata sulle correnti fotografiche d’avanguardia in Europa, parallela alla illuminata attività di imprenditore alla guida della Fratelli Alinari. Attingendo dalle memorie visive degli Archivi Alinari, si apre una finestra su cent’anni di storia del territorio aretino, dal 1856 al 1954. Ne emerge un variegato paesaggio sociale fatto di vallate delimitate da archi collinari e montagne elevate, punteggiato da una grande ricchezza di testimonianze artistiche medievali con un’economia prevalentemente basata sull’agricoltura che vede però l’avvio di importanti iniziative industriali. Una terra di contadini, lavandaie, pastori, monaci, uomini e donne d’ingegnosa laboriosità.

Il libro "La sottilità dell’aria" in regalo con La Nazione sarà presentato alla Casa Museo Ivan Bruschi domenica alle ore 17 con un dibattito tra Rita Scartoni, curatrice della mostra per la Fondazione Alinari e il responsabile delle iniziative speciali de La Nazione Guglielmo Vezzosi.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0575 354126 o scrivere alla mail [email protected] ivanbruschi.it