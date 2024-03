Arezzo, la protesta degli abitanti in via Sicilia: “No all’antenna”

Arezzo, 29 marzo 2024 – “No all’antenna”. “Sudditi? No, cittadini”. Una decina di abitanti stamani è scesa in strada con alcuni cartelli davanti al cantiere in via Sicilia per protestare contro la costruzione del ripetitore telefonico a ridosso di alcuni appartamenti.

9 foto Foto Falsetti

L’esposto in comune ha dato esito negativo e per questo motivo stamani è stata organizzata la protesta. “Siamo delusi – dicono i residenti – Ritenevamo che 1.800 firme avessero fatto comprendere all’amministrazione che il senso civico delle persone a volte dovrebbe prevalere e quindi bisognava trovare una soluzione diversa. Ci erano state date rassicurazioni, pochi giorni fa ci hanno detto invece che avrebbero proceduto con i lavori. È una brutta giornata”.