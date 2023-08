"AREZZO: La Città del Natale arriva fino a Capodanno con Baite, Casa Lego e Giochi di Luce"

Lo avevamo annunciato un mese fa, ora arriva l’ufficialità. La nuova edizione della Città del Natale si allunga a dismisura. Saranno quarantacinque giorni ininterrotti all’insegna dei festeggiamenti natalizi. Sì, perché piazza Grande quest’anno ha deciso di vestirsi a festa dal 18 novembre fino all’anno nuovo. Il villaggio tirolese, che fino ad ora veniva smontato prima di Natale, festeggerà ad Arezzo anche il Capodanno. Un’occasione in più anche per i turisti, di anno in anno sempre più innamorati della Città del Natale. Altra novità? L’apertura settimanale che verrà anticipata al giovedì: fino all’anno scorso le casine entravano in azione solo il venerdì.

E poi, nel piano di rilancio, ecco la terza baita per la degustazione di prodotti tipici tirolesi. Non si torna a quella grande, dei primi anni, ma le proposte gastronomiche si moltiplicano. La nuova arrivata sarà centrata sui primi, naturalmente del profondo nord. Quindi in testa i canederli, da quelle parti quasi piatto nazionale, ma anche gli spatzle e gli schlutzkrapfen, i classici ravioli tirolesi e poi brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e stinco arrosto.

Tornerà poi la Casa di Babbo Natale, attrazione che ogni anno riesce a registrare in pochi giorni il tutto esaurito. E sarà ancora più grande all’interno del palazzo di Fraternita. Ci sarà anche la Brick House, la casa Lego di Natale, di nuovo nella Galleria d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco. Tre piani con grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i mattoncini Lego. E poi una delle attrazioni più amate anche dai turisti: in piazza Grande, tutte le sere dalle 17 alle 21, toneranno i giochi di luce.