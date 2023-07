Arezzo, il Consorzio Lamma e Arezzometeo per le previsioni meteo

Niente è più ricco su internet del mondo del meteo. Basta un clic e spuntano previsioni, percentuali di precipitazioni, giorni di sole e giorni di pioggia. Non sempre collimano, perché ogni sito ha la sua regola e spesso la sua storia. Per questo a livello regionale si è fatto strata il Consorzio Lamma: le sue previsioni alla fine sono un "metronomo" che pesa anche sulle decisioni finali, compresa quella di eventuali allerta meteo. E per questo i dati a fianco sono tratti proprio da quelle che il Lamma ha indicato per i prossimi giorni. A livello aretino è cresciuta la bella realtà di Arezzometeo, un sito che monitora la nostra provincia, con rilevazioni e postazioni. E da questo abbiamo tratto le zone più o meno calde del territorio.