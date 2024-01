Arezzo Fiere. Un anno di eventi tra motori e dischi

Si apre un anno di grandi eventi ad Arezzo Fiere e Congressi. Il grande contenitore di via Spallanzani è pronto a portare in città dischi e fumetti, auto e moto d’epoca, animali esotici ma anche il grande mercato delle Pulci. Si parte questo fine settimana. Sabato 13 e domenica 14 gennaio torna un classico evento invernale al palaffari. Appuntamento con la due giorni di Arezzo Classic Motors. Il salone dei veicoli da collezione è pronto a regalare emozioni ad appassionati e curiosi con auto e moto storiche, ricambi e accessori, editoria specializzata, automobili e modellismo. Nei diversi padiglioni e nelle aree esterne si potranno ammirare ma anche scambiare/acquistare auto e moto storiche, ricambi e accessori. Ma non finisce qui. L’inverno di Arezzo Fiere porta in città il 24 e 25 febbraio Esotika Pet show il salone nazionale animali esotici e da compagnia con un ricco programma di eventi, anche didattici, per ogni settore della manifestazione: mostra scambio animali da compagnia, terrascaping, rettili, dog movie casting, falconeria, sheepdog, disc dog, obedience, esposizione internazionale felina, goldfish show, carpe koi, cincillà, cavie peruviane, fattorie didattiche e molto altro. E ancora il 9 e 10 marzo torma il Grande mercato delle pulci, il più grande evento sull’usato dei privati del centro Italia. Undicesima edizione dell’iniziativa promossa da Bistrout con la partecipazione di oltre 600 espositori tra svuota soffitte, collezionisti, hobbisti e professionisti vintage, handmade, sbaracco negozi, antiquariato e collezionismo per due giornate all’insegna del riciclo e del riuso. Il weekend del 16 e 17 marzo un altro grande classico, la fiera del vinile, del fumetto e del collezionismo: 100 espositori da tutta Italia si ritroveranno ad Arezzo per scambiare, vendere o valutare fumetti, vinili ma anche figurine, subbuteo e videogiochi. Spazio anche alla musica con diversi gruppi musicali che si alterneranno nella due giorni dell’Overloud Festival. In concomitanza il ritorno di Passioni in Fiera, l’evento dedicato a natura, agricoltura, outdoor e animali. E poi Arezzo Nirvana, la Fiera del Benessere, Esoterismo e Tattoo.

Angela Baldi