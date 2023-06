Arezzo Fiere e Congressi lancia l’estate dei Concorsi pubblici

Arezzo, 19 giugno 2023 – Diversificazione. La parola d’ordine per il definitivo rilancio di Arezzo Fiere e Congressi sembra davvero questa.

“Senza assolutamente perdere la nostra vocazione di cassa di risonanza positiva per l’economia del nostro territorio e per le sue imprese – spiega Ferrer Vannetti, il presidente dell’Ente Fieristico aretino - intendiamo dare il maggiore spazio possibile a tutto ciò potrà avere un impatto importante per un settore quale quello fieristico, che può diventare proprio uno dei fulcri della ripartenza economica dei territori”.

“Quindi - spiega - oltre alla programmazione operativa portiamo avanti anche un forte politica di rilancio complessivo. Che in questa estate prenderà la forma della celebrazione di molti e importanti Concorsi pubblici nazionali che, portando molte migliaia di persone in città, produrranno anche una forte ricaduta sulle presenze e sull’economia aretina ”.

In effetti, dai dati forniti ad Arezzo Fiere, quella della celebrazione di concorsi appare una scelta azzeccata, visto che sono in programma, nel periodo estivo, circa 20 prove d’esame di vario genere per quasi 20.000 candidati.

“Stiamo già ospitando - spiega ancora Vannetti - ed ospiteremo ancora nei mesi estivi, in collaborazione con Agenzie specializzate, numerosi Concorsi promossi da Regione Toscana, Estar e quindi Sanità Toscana e da altri Enti”. Arezzo Fiere si dimostra quindi una sede versatile e polivalente, idonea ad ospitare in grandi spazi - parliamo di circa 20.000 mq - eventi di varia tipologia.

Nel sito di Arezzo Fiere https://arezzofiere.it/concorsi/ la sede viene presentata così: “Arezzo Fiere e Congressi è la realtà ideale per gli enti pubblici e per le grandi aziende che vogliono organizzare un concorso. Dall’allestimento all’arredo, dalla sicurezza alla logistica: spazi e servizi d’eccellenza per grandi concorsi”.

Secondo Vannetti “la sede di Arezzo Fiere è apprezzata dagli organizzatori dei concorsi anche per le dotazioni infrastrutturali informatiche e tecnologiche, ed ovviamente per tutte gli impianti ed i sistemi di sicurezza approntati”. Apprezzamento anche dall’organizzazione dei Testimoni di Geova: sono attese circa 4.000 presenze per ognuno dei loro quattro congressi del 2023 dal titolo “Siate pazienti”, che si svolgeranno ad Arezzo Fiere e Congressi dal 30 giugno al 2 luglio 2023; dal 7 al 9 luglio; dal 14 al 16 luglio e dal 21 al 23 luglio prossimi.

“Insomma stiamo lavorando con intensità - conclude Vannetti - come Consiglio d’amministrazione e con la piena collaborazione delle Istituzioni amministrative e economiche del territorio - per portare il complesso fieristico a diventare, in pieno, un polo di attrazione sul territorio, rafforzando ancora la funzione centrale per la nostra città.

Il rilancio definitivo della Fiera deve proseguire assolutamente dal nostro territorio ma deve anche proiettarsi anche, come accade in particolare proprio con la stagione congressuale, al massimo livello nazionale”.