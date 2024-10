Arezzo, due mesi senza Righetti. Scatta il ballottaggio in difesa

L’Arezzo rischia di perdere Samuele Righetti per due mesi. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra. L’evoluzione della situazione clinica verrà monitorata costantemente, ma per una danno del genere ci vogliano dai 45 ai 60 giorni.

Nella migliore delle ipotesi lo rivedremo in campo a fine novembre, realisticamente non prima di dicembre. E poteva andare peggio perchè, la risonanza ha comunque escluso danni seri al ginocchio destro, coinvolto nella distorsione: solo una contusione senza un significativo interessamento dei menischi e legamenti.

Il giocatore aveva lasciato lo stadio Sanna visibilmente sofferente e con il ghiaccio sulla caviglia. Bisognerà, invece, attendere la giornata odierna per avere un quadro definitivo sulla situazione che riguarda l’altro giocatore uscito malconcio contro la Torres, Luca Chierico.

Il centrocampista ha già iniziato le terapie, ma soltanto l’esame strumentale programmato per oggi, chiarirà l’esatta entità del danno muscolare riportato. Da escludere, ovviamente, la sua presenza domenica contro il Rimini.

La speranza è che non sia costretto a saltare troppe partite. È destinata, dunque, a restare affollata ancora per un bel po’ l’infermeria dell’Arezzo. Per la prossima gara saranno quattro le assenze per Troise.

Oltre a Righetti e Chierico mancheranno anche Montini e Damiani che proseguono nel loro programma di recupero dai rispettivi infortuni. In difesa sono in tre per i due posti da centrale: Del Fabro, Gigli e Chiosa si contendono le due maglie con i primi due in vantaggio.

In mediana potrebbe toccare a capitan Settembrini sostituire Chierico come già accaduto contro la Torres. In alternativa l’allenatore amaranto potrebbe decidere di lanciare Santoro dal primo minuto spostando Mawuli mezz’ala insieme a Renzi. Ci sono ancora due allenamenti più la rifinitura di sabato per le scelte definitive.

È attiva la prevendita per Arezzo-Rimini in programma al comunale domenica con inizio alle 17,30. I tagliandi, oltre che nei consueti punti vendita, sono disponibili anche online su sport.ticketone.it.

Nel frattempo Amaranto Channel, il canale ufficiale dell’Arezzo, è diventato media partner anche del Volley Club Arezzo e del Vasari Rugby.