Superbonus case popolari: firmato ieri il protocollo tra C.Fiorentino e Arezzo Casa

Arezzo, 6 febbraio 2023 - In occasione dell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Castiglion Fiorentino ed Arezzo Casa Spa per la delega a svolgere le attività connesse al sistema incentivante cosi detto superbonus 110% per il miglioramento dell’efficienza energetica di edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica. L’intervento riveste carattere straordinario ed è per questo che è stato necessario sottoscrivere apposito atto determinante i relativi rapporti ed i reciproci impegni tra Comune e il soggetto gestore degli edifici Erp. L’immobile interessato dai lavori di riqualificazione energetica previsti dal superbonus è il fabbricato di via Enea Gaci che ben si presta, per la sua tipologia architettonica. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a poco più di un milione di euro circa e l’amministrazione comunale, con la firma del protocollo, si è impegnata a finanziare, per un importo massimo pari a 170.528,55 euro le quote di costo e di iva indetraibile e quindi non coperte dal contributo del superbonus. Dopo lo studio di fattibilità tecnico economica e dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara in Gazzetta Ufficiale.

“L’amministrazione ha ritenuto importante usufruire della misura incentivante ed è per questo che ha messo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto che senza dubbio andrà ad arricchire e riqualificare il patrimonio immobiliare con beneficio di tutta la collettività. Le case ERP rappresentano una risposta per tante persone che si trovano in situazioni svantaggiate ed è per questo fondamentale investire anche su tali immobili affinché si allineino a standard abitativi sempre più adeguati” conclude l’assessore alle Politiche Sociali Stefania Franceschini.