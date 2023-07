Aree verdi, un doppio varo Il Comune ci mette i soldi E la gestione tocca ai volontari

di Sonia Fardelli

Si allarga il polmone verde di Bibbiena. Proprio in questi giorni sono state aperte due nuove aree verdi attrezzate con tanto di giochi per bambini. Sono la 17esima e 18esima: una in zona Castellare a Bibbiena e l’altra in via Giotto a Soci. Un intervento che negli anni ha richiesto un costo complessivo di 650 mila euro. Un investimento importante da parte del Comune e una risposta altrettanto importante da parte della popolazione che, divisa in piccoli comitati, si prende cura di queste aree verdi. Con piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione, ma anche con turni per aprire e chiudere, dove ci sono recinzioni e cancelli, le aree verdi attrezzate.

"I nostri spazi verdi – spiega il sindaco Filippo Vagnoli (nella foto) – sono sempre in ordine grazie al coinvolgimento dei volontari, più di 200 raccolti in piccoli comitati familiari, che curano questi centri del benessere sociale e dell’incontro generazionale. Le aree verdi e aree gioco che si trovano dislocate in tutto il territorio del Comune di Bibbiena. In quella artigianale di Soci, gestita da uno dei primi comitati familiari del comune, si trova anche un’area fitness. Nell’area del Cedro c’è anche un campo da basket e uno da calcetto. E tutto viene gestito in collaborazione con le famiglie e i volontari". Adesso si sono aggiunte anche le aree verdi attrezzate numero 17 e 18: quella della zona Castellare a Bibbiena e di via Giotto a Soci. i tratta di due aree verdi in luoghi particolarmente sensibili e dove vivono tante famiglie.

L’area del Castellare è stata invece creata ex novo con altalene per i più piccoli, giochi innovativi per i più grandi come la teleferica e spazi di condivisione attiva. In via Giotto, invece, è stata recuperata un’area esistente con l’installazione di nuovi giochi e un intervento anche strutturale per renderla più vivibile. A Freggina sta per essere conclusa anche la 19esima area attrezzata per il turismo e i residenti. "Pensare al futuro significa pensare innanzitutto ai più piccoli e alle famiglie – conclude il sindaco Vagnoli – pensare ai luoghi dove socialità, comunità, benessere si incontrano".