Aquila, torna Rigucci. E lavora sulla mentalità

Il ritorno del "guerriero" Atos Rigucci sulla panchina dell’Aquila 1902 coincide con l’ultima partita del 2024 e del girone d’andata, prima della sosta invernale. Oggi al Brilli Peri il Montevarchi, che ha riannodato in settimana il legame anche affettivo con uno degli allenatori più amati dalla tifoseria in epoca recente, riceve l’Ostia Mare del grande ex Daniel Zinon Kouko, vice capocannoniere del girone con 9 reti. Uno scontro diretto di classifica, tenuto conto dell’unico punto di distacco tra le due squadre. Valdarnesi e laziali vengono da due sconfitte e quella di Tavarnelle con il San Donato ha indotto la dirigenza montevarchina a separarsi da Nico Lelli, richiamando il trainer fiorentino che conosce l’ambiente, la categoria e può trasmettere al gruppo il carattere e la determinazione necessari per centrare una salvezza, parole del mister "al momento non certo scontata e da raggiungere usando la testa e il cuore". Rigucci ha cercato di lavorare "da psicologo", nella ferma convinzione che la "rosa" abbia tutte le possibilità per reagire. Privo di Alberto Picchi, squalificato, e del 2005 Zhupa, infortunato, il tecnico aquilotto ripartirà probabilmente dal modulo prediletto, il 3-5-2, affidando il compito di pungere in attacco a Edo Priore in coppia con Orlandi, di nuovo arruolabile dopo il turno di squalifica.

COSI’ IN CAMPO ore 14.30 AQUILA (3-5-2): Testoni; Vecchi, Franco, Martinelli; Ciofi, Sesti, Saltalamacchia, Bontempi, Boncompagni; Piore, Orlandi. Allenatore: Rigucci. OSTIA MARE (3-4-3): Morlupo; Pontillo, Checchi, Pinna; Lazzeri, Peres, Sacko, Rasi; Morano, Kouko, Senesi. Allenatore: Minincleri. ARBITRO: Mammoli di Perugia. Assistenti: Silvestri/Marchei. Giustino Bonci