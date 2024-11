Aquila anticipa a domani a Foligno. Il Terranuova Traiana sul neutro del Brilli Peri con l’Orvietana

Arezzo, 15 novembre 2024 – Domani pomeriggio, l’Aquila Montevarchi scenderà in campo in Umbria per affrontare la Fulgens Foligno nella dodicesima giornata del Girone E del campionato di Serie D. Una sfida insidiosa per i rossoblù, che si troveranno di fronte una delle squadre al momento fra le più in forma del campionato. Il Montevarchi, settimo in classifica con 16 punti, arriva a questo match dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Follonica Gavorrano. La squadra di Mister Nico Lelli ha mostrato solidità nelle ultime uscite, con numeri perfettamente bilanciati. Tuttavia, per la gara di domani, Lelli non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno. A guidare la squadra sarà quindi il suo vice Max Adami. Inoltre, i rossoblù dovranno fare a meno del difensore centrale Damiano Franco, espulso contro il Follonica. Al suo posto probabile l’impiego di Federico Ficini, chiamato a non far pesare l’assenza del compagno.

La Fulgens Foligno, quarta con 20 punti, è invece reduce da due vittorie consecutive, ottenute in trasferta contro Grosseto e Siena, e può vantare una striscia di cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Mister Alessandro Manni, forse un po’ a sorpresa, ha confermato di essere una realtà ambiziosa e capace di imporsi su campi difficili, tanto da meritarsi la posizione di alta classifica. Con entrambe le squadre in buona forma, il match si preannuncia combattuto. Per il Montevarchi sarà un banco di prova importante per confermare i progressi delle ultime giornate, mentre il Foligno cercherà di consolidare ulteriormente la propria posizione nelle zone alte della classifica. Calcio d’inizio fissato per domani alle 14:30.

Obiettivo, riscattare decisamente l'umiliazione subita domenica scorsa sul campo del Seravezza Pozzi. Il Terranuova Traiana vuole mettersi definitivamente alle spalle la batosta rimediata in Versilia e l'occasione capiterà domani, quando riceverà la visita dell'Orvietana, una squadra molto ostica che sta disputando un ottimo campionato. La partita per per giunta non si giocherà al Mario Matteini per una serie di lavori al manto erboso, bensì al Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Ma questo non può rappresentare certo un ostacolo per la formazione di Marco becattini, chiamata a dare una risposta esauriente. Il bellissimo Terranuova Traiana ammirato, ad esempio contro Siena e Grosseto, due grandi del campionato, non può essere certo sparito e anche se il rendimento casalingo e quello in trasferta è decisamente diverso, c'è bisogno di ritrovare lo spirito giusto. Certo, l'avversario di domani non sembra proprio quello adatto. Gli umbri, che domenica scorsa hannoi battuto in pieno recupero la Sangiovannese, si trovano al sesto posto in classifica, con 17 punti all'attivo, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Insomma, una squadra decisamente scorbutica. Fischio d'inizio al Brilli Peri di Montevarchi alle 14,30.