Apre azienda, raffica di assunzioni. Presto la nuova sede a Bibbiena: "Pronti a investire in formazione"

di Sara D’Alessandro

L’azienda bergamasca Seriana Edilizia, fondata nel 2013, leader in Italia nell’antisismica dei capannoni in calcestruzzo, punta ad espandersi in Italia partendo dal Casentino con l’inaugurazione il 13 aprile a di una nuova sede. Un importante risvolto occupazionale per il territorio casentinese: sono infatti in programma le candidature per inserire tra i 15 e i 20 dipendenti, tra personale specializzato o da formare. Questo passo significativo testimonia la volontà dell’azienda di essere sempre più capillare sul territorio nazionale, per riuscire a soddisfare la domanda in fortissima crescita rappresentando il riflesso di un bisogno sempre più forte espresso dal mercato italiano. Segnalata dal Financial Times tra le prime mille aziende europee maggiormente cresciute nel triennio 2019-2022, conta una struttura di circa novanta operatori con oltre 800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in calcestruzzo per l’industria e il terziario. "Abbiamo iniziato ad attivare la sede toscana a gennaio – spiega Filippo Moraldi dell’area manager del Point Centro Nord – e c’è stata da subito una risposta positiva da parte del territorio e delle istituzioni. Come Seriana non solo abbiamo bisogno di nuovo personale, ma anche di collaborazioni con aziende locali per la fornitura di servizi o manufatti specifici per il nostro business. Abbiamo già formato una squadra operativa e siamo alla ricerca di nuove figure per aumentare l’organico".

"Sta crescendo, nel mondo dell’impresa, una sensibilità verso il tema antisismico – afferma Michele Assolari direttore generale di Seriana – Attualmente la maggior parte degli interventi effettuati è concentrato in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma il nostro progetto di sviluppo punta ad ampliare il bacino operativo con nuovi point in tutta Italia per offrire i nostri servizi con maggiore capillarità e per dare impulso a questa nuova fase di sviluppo siamo alla ricerca per la sede , di personale specializzato o da formare". "Investiamo moltissimo nella formazione dei nostri dipendenti – spiega Mirko Assolari direttore di produzione – Anche rispetto al tema della sicurezza, Seriana presta particolare attenzione: solo lo scorso anno abbiamo svolto 108 giornate di formazione".