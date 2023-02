Giostra

Arezzo, 10 febbraio 2023 - Apertura straordinaria per il percorso espositivo “I Colori della Giostra” martedì 14 e mercoledì 15 febbraio in occasione di San Valentino e della Madonna del Conforto. Il museo della Giostra resterà aperto con orario continuato 10-17 in entrambe le giornate con un regalo speciale per il giorno di San Valentino: grazie all’iniziativa “Innamorati di Giostra” si potrà visitare in due il percorso espositivo pagando un solo ingresso, l’altro sarà omaggio. Si ricorda che per i residenti del Comune di Arezzo il prezzo del biglietto di ingresso è ridotto.