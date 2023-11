Aperte le iscrizioni fino al 31 gennaio per studenti dei licei

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025 del Quarto Anno Rondine. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per candidarsi e poter accedere a un’opportunità educativa e formativa riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica. Il programma annuale si rivolge a studenti dei Licei classico, scientifico e delle scienze umane di tutta Italia. Un’occasione irripetibile per ogni ragazzo che sogni di allargare i propri orizzonti.