Anziana si perde di notte. Allarme dei familiari: l’hanno ritrovata ore dopo

Anziana si allontana da casa ma viene, fortunatamente, ritrovata poco dopo grazie all’ausilio di un drone in forza ai vigili del fuoco.

Brutta avventura, ma con un lieto fine, per una donna di 85 anni che era uscita dalla propria abitazione dalla frazione bucinese di Montebenichi nel cuore della Valdambra.

Alle 21 di giovedì, infatti, viene attivato il piano prefettizio dopo l’allarme dato dai parenti e sul posto, subito dopo, oltre ai vigili del fuoco intervenuti con una squadra di Montevarchi, l’UCL come posto di coordinamento con unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e droni, sono intervenuti anche i Carabinieri di San Giovanni, il 118, il Soccorso Alpino, la Croce Rossa e i volontari di protezione civile.

La paura che l’anziana si fosse persa o caduta nel mezzo al bosco ha fatto mettere in allarme subito gli addetti alle ricerche, che non appena chiamati si sono messi all’opera senza perdere tempo per ritrovare l’anziana donna uscita dalla propria abitazione.Il lavoro è andato avanti per alcune ore, in cui sono stati perlustrati zone boschive circostanti alla casa.

La ricerca ha preso ufficialmente il via anche nei boschi circostanti, più passavano le ore più saliva l’apprensione dei congiunti dell’anziana ma, finalmente, alle 2 del mattino, la lieta notizia.

Grazie a un drone dei vigili del fuoco, dotato di termocamera davvero utile in casi come questo, la donna viene ritrovata non molto lontano dal luogo nel quale aveva fatto perdere le sue tracce.

Recuperata in buone condizioni di salute è stata, successivamente, presa in cura dal personale del 118 giusto per sincerarsi che tutto fosse apposto e che non ci fossero problemi di sorta derivanti da alcune ore passate lontano dal proprio domicilio. La nonnina è poi rientrata all’interno delle mura domestiche, tanto spavento per i parenti e un grosso sospiro di sollievo per una vicenda che, con il passare delle ore, stava assumendo contorni sempre più preoccupanti.

