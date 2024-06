Rapina e spinge a terra una signora di 95 anni: scippatore incastrato dai video

Arezzo, 27 giugno 2024 – Aveva rapinato una signora di 95 anni gettandola rovinosamente a terra per guadagnarsi la fuga. Una caduta che aveva causato alla vittima la rottura del femore e diversi altri traumi giudicati guaribili in ben 90 giorni dal personale medico che l’ha visitata. Un atto vile e codardo, inaccettabile in assoluto, ma più che mai nei confronti delle persone più fragili e vulnerabili. Un episodio che per la sua violenza aveva profondamente scosso chi aveva assistito alla scena. Due giorni fa l’uomo è stato arrestato proprio grazie alle descrizioni dei testimoni e alle telecamere di sorveglianza.

Si tratta di un 37enne, di cittadinanza italiana, che è stato raggiunto da una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo. A seguito delle indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile, diretti da Davide Comito, è gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e rapina impropria in quanto sembra essere l’autore della violenta rapina compiuta una settimana fa in strada, in pieno centro, via Cesalpino, ai danni di una signora di 95 anni.

L’anziana stava camminando in strada quando le si è avvicinato l’uomo che prima le ha strappato con forza la borsetta poi, per fuggire, l’ha spintonata facendola rovinosamente cadere a terra. Alcuni passanti, testimoni dell’atrocità, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche dell’autore di quella azione così efferata. Le telecamere di sorveglianza installate nella zona hanno registrato l’intero assalto, permettendo così alla polizia di identificare rapidamente l’aggressore.

Le immagini hanno mostrato chiaramente l’uomo mentre aggrediva la signora e si allontanava con la refurtiva. La vittima è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata all’ospedale San Donato, dove è stata operata d’urgenza per la frattura del femore. Le sue condizioni sono stabili, ma richiederanno un lungo periodo di riabilitazione a causa della sua età avanzata e per via dei diversi altri traumi giudicati guaribili in circa 90 giorni dai medici.

L’uomo era stato individuato dal personale delle volanti intervenuto nell’immediatezza dei fatti, acquisendo rapidamente le descrizioni rilasciate da alcuni testimoni che avevano assistito alla violenta rapina, oltre alle immagini riprese da alcune telecamere. Infine, due giorni fa, il 37enne è stato riconosciuto ed individuato dagli uomini della Squadra Mobile mentre si aggirava per via Vittorio Veneto insieme ad altre persone, tutte identificate.

Condotto in Questura per gli adempimenti di rito, è stato poi trasferito all’interno della casa circondariale aretina in via Garibaldi. Ora si trova in custodia cautelare e dovrà rispondere delle gravi accuse di rapina impropria e lesioni personali. Il processo determinerà la sua pena per un crimine che ha scioccato e indignato l’intera città.