Anteprima Cortona on the move. Il titolo sarà "Come together". Le sfide del festival della foto

Ufficializzato il filo conduttore di Cortona On the Move. "Come Together" è il titolo della quindicesima edizione del festival internazionale della fotografia che tornerà in città dal 17 luglio al 2 novembre. "Artisti provenienti da tutto il mondo – conferma il direttore artistico Paolo Woods - rifletteranno sul concetto di riconciliazione, esplorando i processi di guarigione e trasformazione e affrontando le sfide sociali, politiche e personali, cercando modi per superare le fratture che segnano il nostro mondo". Anche quest’anno Woods sarà affiancato dal collettivo Kublaiklan, responsabile della curatela fotografica. A guidare il festival ci penserà la direttrice Veronica Nicolardi. "Fin dalla sua fondazione – ricorda Nicolardi - seguendo il principio guida On The Move, il festival ha raccontato il mondo contemporaneo con uno sguardo attento e sensibile, esplorando la curiosità, l’osservazione e l’impegno verso un linguaggio visivo in costante evoluzione". Il clou del festival è rappresentato dall’Opening, in programma dal 17 al 20 luglio, una maratona inaugurale di 4 giorni che da sola lo scorso anno fece registrare oltre 5mila presenze, con ospiti tra artisti, fotografi, curatori, personaggi della scena culturale italiana e internazionale, che parteciperanno agli eventi e ai talk organizzati in occasione del festival.

Durante l’opening saranno annunciati anche i vincitori dei premi che ogni anno Cortona On The Move promuove a sostegno della fotografia e dei giovani talenti, tra cui il nuovo Cortona On The Move | BarTur Grant, le cui iscrizioni sono aperte fino al 17 aprile. Questa iniziativa mira a supportare i fotografi di tutto il mondo, offrendo sovvenzioni e risorse per la creazione di avvincenti progetti fotografici documentaristici, che si focalizzano su temi urgenti di carattere sociale, ambientale, economico e culturale della nostra epoca. I progetti faranno poi parte delle esposizioni del Festival. La selezione del Premio Vittoria Castagna, invece, partirà a breve. Durante le giornate inaugurali saranno anche ospitati i lavori degli studenti delle scuole di fotografia italiane nell’ambito della collaborazione avviata dal festival attraverso OTM Academy. Un altro importante tassello internazionale per Cortona On The Move si è aperto anche con il progetto Groundswell, che trasforma la fotografia in un motore per l’azione climatica. Un’iniziativa che unisce le energie di quattro istituzioni culturali internazionali: Cortona On The Move (Italia), Fotohof Salzburg (Austria), Imago Lisboa (Portogallo) e Photo Museum Ireland (Irlanda) per affrontare la sfida globale del cambiamento climatico. Groundswell è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea. La Open Call scadrà il 30 aprile. Vengono selezionati fotografi e artisti dell’immagine in grado di raccontare le azioni concrete per il clima.