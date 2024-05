Antenna: “Il Tar decreta la sconfitta degli Anghiaresi”

Arezzo, 28 maggio 2024 – “Siamo stati purtroppo informati che il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le ragioni di Inwit SpA. Salvo miracoli, non c'è più dubbio sul fatto che l'antenna verrà installata in località La Gattina” così il comitato NO Antenna Anghiari.

"Il nostro Comitato ha cercato con tutte le sue forze di impedire un tale scempio, ma la chiusura del Comune ad ogni tipo di collaborazione ha reso impossibile qualsiasi nostro tentativo, anche in extremis. Questa è un'enorme sconfitta personale per il Sindaco. Sarebbe stato molto meglio, come tanti primi cittadini hanno fatto, che si fosse impegnato a proteggere il suo territorio, a collaborare con i cittadini a cui dovrebbe garantire protezione, a dotare il suo paese di un piano antenne.

Gli Anghiaresi hanno irrimediabilmente perso. Sono infatti gli Anghiaresi che dovranno godersi "per sempre" lo spettacolo di un megatraliccio in una delle zone da loro più amate, adornato dalle tante antenne che via via gli verranno aggrappate sopra, le quali irradieranno con forza sopra le loro teste e su quelle dei tanti concittadini che abitano la via del Carmine.

Oltre al danno gli Anghiaresi subiranno poi le beffe: sono infatti loro che dovranno pagare le spese legali ed eventualmente i danni ad Inwit SpA per una gestione superficiale e improvvida da parte di chi li amministra.

Gli Anghiaresi, ammirando il traliccio, si ricorderanno negli anni a venire chi ringraziare”.