Animali esotici, sorprese e spettacolo. Ad Arezzo Fiere torna Esotika Pet Show

"Non una semplice esposizione di animali esotici, ma una vera e propria esplosione di sorprese e intrattenimento". Parola degli organizzatori dei Esotika Pet Show che torna ad Arezzo Fiere e Congressi. "Arezzo Fiere e Congressi è quindi pronto a ripartire con grande slancio dopo un’estate già piena di eventi di successo – spiega il presidente dell’ente fieristico, Ferrer Vannetti. Esotika anche in questa edizione sarà di fatto una grande festa, dedicata ad appassionati e alle famiglie e i visitatori troveranno un ambiente caratterizzato da diverse tipologie di piante, animali da ammirare e perché no, anche da accudire". L’attesissimo Esotika Pet Show si terrà domani e domenica e accoglierà esperti e amanti degli animali esotici, offrendo loro un’esperienza unica per scoprire da vicino queste meraviglie della natura e apprendere il modo migliore per prendersi cura di loro. Il programma dell’evento sarà ricco con le ultime novità del settore, accessori all’avanguardia, alimenti di qualità, complementi d’arredo e tutto ciò che servirà per gestire con amore e attenzione i nostri amici a quattro zampe. "Esotika Pet Show sarà un’esperienza imperdibile, un mix esplosivo di passione, divertimento e conoscenza per tutti gli appassionati degli animali" spiega Daniel Baiocco, ideatore e organizzatore. Saranno presentate numerose esposizioni nella Fiera, spaziando dalla celebre mostra canina, Disc Dog, obbedienza ed altre discipline. Ma non finisce qui, ogni giorno i visitatori potranno immergersi nel meraviglioso mondo dell’acquariologia, del terrascaping e dell’aquascaping. E per chi alla ricerca di un nuovo amico peloso, avrà la possibilità di portarne uno a casa.