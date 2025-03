Angori indossa la maglia azzurra. La chiamata con l’Under 21 per la sfida contro i Paesi Bassi

Dal nerazzurro del Pisa al solo azzurro della maglia della Nazionale. Si tinge di un solo colore il presente di Samuele Angori, il terzino classe 2003, originario della Fratta Santa Caterina, che partito dai dilettanti e arrivato in serie B adesso si prepara al debutto con l’Under 21 di Carmine Nunziata. La chiamata, o per meglio dire la promozione nella rappresentativa nazionale, è arrivata ieri pomeriggio per Angori. Una notizia che era nell’aria complici anche le ottime prestazioni messe a referto con il Pisa di Filippo Inzaghi in serie B, in quella che è attualmente la sua prima stagione tra i cadetti con vista sulla serie A.

Oggi l’appuntamento all’Arena Garibaldi alle 15 contro il Mantova per il secondo posto da blindare, poi la partenza per il ritiro in provincia di Padova che porterà la delegazione dell’Under 21 ad affrontare venerdì prossimo i Paesi Bassi allo stadio Penzo di Venezia (ore 18.15), quindi lunedì prossimo la sfida allo stadio "Pier Cesare Tombolato" di Cittadella contro la Danimarca (ore 18.15). Due test che rappresentano le ultime prove generali in vista della fase finale dell’Europeo.

La convocazione ovviamente ha significato anche festa e motivo di orgoglio in casa Fratta Santa Caterina. Tra le fila della formazione rossoverde è cresciuto Angori prima di lasciare il cortonese per approdare alla Fiorentina a soli 9 anni. Poi il passaggio al Perugia: in tre anni dall’Under 17 alla Primavera toccando la prima squadra allenata all’epoca da Caserta. Almeno dodici convocazioni senza esordire con il Grifo nell’anno del ritorno in B quindi una nuova stagione che parte con la prima squadra umbra fino alla chiamata del Torino.

Dal biancorosso, quindi, al granata con una panchina in serie A, poi il passaggio dall’Empoli in uno dei migliori vivai d’Italia fino alla chiamata del Pontedera. Nell’estate del 2023 Angori sceglie la serie C per mettersi alla prova e i numeri parlano chiaro: 35 presenze in campionato e tre gol. Niente male per il terzino cortonese che il Pisa non si lascia scappare per blindare la corsia mancina mettendo insieme fino ad oggi 29 presenze e due reti, oltre a quattro assist. Adesso il nuovo capitolo in azzurro, dopo l’esperienza con l’Under 20, quella in Under 21 per puntare sempre più in alto.