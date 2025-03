Anghiari, oggi il Carnevale della Gioventù

Oggi fulcro della festa è Anghiari, dove va in scena la 55esima edizione del Carnevale della Gioventù. Coinvolgimento e accoglienza sono le parole chiave di un evento che si ripete nel tempo e che si è arreso solo nel periodo della pandemia, quando sono state organizzate una versione estiva e una mostra fotografica.

Il Carnevale anghiarese prese il via nel 1968 e l’artefice è stato lo storico sacerdote del paese, don Nilo Conti, il "proposto". Durante il periodo natalizio del 1967 lo stesso religioso coinvolse un gruppo di persone per concretizzare l’idea che era meditata da tempo: quella di una sfilata carnevalesca per bambini. A dire il vero era già in essere una vecchia tradizione che riuniva i ragazzi mascherati di fronte alla chiesa della Croce nella prima domenica di Quaresima, riallacciandosi scherzosamente allo slittamento delle Ceneri di quattro giorni che si rispetta nel Rito Ambrosiano, considerando arbitrariamente la prima domenica di Quaresima ancora nel periodo di carnevale.

L’idea riscosse subito un buon successo tra tutti gli anghiaresi e le mamme cominciarono a predisporre i costumi mascherati. Risale a domenica 25 febbraio 1968 la prima edizione, che don Nilo stesso volle chiamare Carnevale della Gioventù. Fu proprio in questa circostanza che venne messa in risalto la figura tradizionale del Sambudellaio e della chiassosa usanza della "Coccèta".

Oggi, grazie al patto di amicizia stipulato nel 2023, c’è il coinvolgimento anche di Sansepolcro, che il suo Carnevale lo ha vissuto 7 giorni fa e che oggi si riverserà ad Anghiari.