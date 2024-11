Ancora lavori i via Romana. Le ipotesi per la riapertura

di Gaia Papi

AREZZO

"Da sabato 7 dicembre ci hanno assicurato che riapriranno tutta la via, così fino a gennaio". La preoccupazione che incombeva su via Romana sembra rientrata. Ovvero che l’importante intervento di adeguamento del sistema fognario, facesse calare il buio sulla strada, in un periodo in cui i negozianti hanno bisogno più che mai di luci e lustrini. Il periodo natalizio, quello in cui non si nega un regalo a nessuno, quello per cui le attività hanno iniziato a fare ordini da mesi e mesi. Chiudere una via per tutto le festività vorrebbe dire mettere in ginocchio molti di loro. Quella raccomandazione, se pur solo verbale, se la tengono quindi stretta stretta. Intanto, in attesa, "speranzosi" aggiungono i negozianti, dell’interruzione dei lavori, da oggi parte un nuovo step e una nuova ordinanza sulla circolazione. Fino a venerdì 6 dicembre, per l’appunto, è prevista la chiusura al transito 24 ore su 24 della strada nel tratto che va dalla rotatoria che incrocia via Romana e viale Dante in direzione del centro fino all’intersezione con la strada di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco. In largo Pontalto è temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione mentre scatta il senso unico in via Giulio Salvadori con direttrice via Romana verso via Padre Teodosio e in via Romana nel tratto che va dall’intersezione con via Gino Capponi a quella con via Giuseppe Chiarini in uscita dalla città. Da prestare attenzione anche ai restringimenti di carreggiata in via Giuseppe Chiarini dall’intersezione con via Romana al civico 6/A e in via Romana dall’intersezione con via Giuseppe Chiarini al civico 124.

Come arrivare quindi al centro dove a breve le lucine di Natale saranno accese? La percorrenza di via Romana per i veicoli che vanno verso il centro è garantita rientrando da via Alessandro Manzoni e via Mogadiscio mentre in uscita bypassando il cantiere attraverso viale Don Minzoni, via Alessandro Manzoni, via Giulio Salvadori e via Giuseppe Chiarini. Per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo c’è tuttavia l’obbligo di svolta su via Alessandro Manzoni. E mentre le auto girano intorno a via Romana, i negozianti aspettano "la loro festa".