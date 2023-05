Amore è... fumetti insieme Due autori e una capanna

di Laura Lucente

CORTONA

Galeotto fu il fumetto che li ha fatti incontrare e innamorare. Maria Laura Sanapo e Marco Santucci, entrambi cortonesi, non si erano mai visti per le strade della città etrusca. Il colpo di fulmine arriva ad Orvieto durante una convention dedicata al fumetto. Lui ormai artista affermato da molti anni con progetti per l’Italia con la Sergio Bonelli Editore e per la Francia con la casa editrice Soleil oltre alle docenze per la Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Lei giovane e talentuosa disegnatrice.

Da allora lavorano fianco a fianco, ognuno con i propri progetti di successo, dandosi supporto e incoraggiamento reciproco. Oggi lavorano in particolare con gli Stati Uniti. La Sanapo per diverse realtà come Valiant, Dreamworks, Titan ComicsUbisoft, Zenescope, Dynamite e DC ComicsWarner Bros. Santucci oltre alla Marvel da quasi 10 anni è in forza alla DC Comics, per la quale realizza i beniamini più amati.

"Questo lavoro nasce con te, tu sei la tua passione – racconta Maria Laura Sanapo – il mio primo disegno l’ho fatto ad un anno. Quando c’è la predisposizione si prende in mano la matita in maniera naturale. Nel corso della vita avevo preso altre strade (una laurea in lingue in tasca per esempio) ma il richiamo al disegno è stato più forte e alla fine ha prevalso. Ovviamente la passione da sola non basta".

"Serve perseveranza e tanto studio – conferma Marco Santucci - non puoi dare solo spazio alla creatività, la devi focalizzare in un progetto ben preciso che sei chiamato a fare. Personalmente ho sempre amato il cinema e il racconto e questo lavoro mi ha permesso di far sposare tutto".

Fare lo stesso lavoro e condividerlo non li spaventa. "Al momento sono più i pro che i contro – sottolinea Laura Sanapo – perché riusciamo a dividere bene la parte lavorativa da quella sentimentale". "Ci piace molto mantenere ognuno la propria figura professionale – gli fa eco Santucci - ci consigliamo e sappiamo rispettarci".

Da oggi al Cortona Comics proporranno una loro carrellata di lavori in una mostra speciale con molti prodotti realizzati per la Dc Comics. Sarà visitabile a palazzo Ferretti in via Nazionale per tutto il periodo del festival.

"Siamo felicissimi che Cortona abbia raccolto la sfida di organizzare un appuntamento ricco e interessante come questo. Noi abbiamo dato il nostro contributo con qualche consiglio organizzativo".