Amministrative, un calendario fitto. Si svelano tutti i nomi dei candidati

di Marco Corsi

Si scaldano i motori e vengono tolti i veli sui candidati al consiglio comunale per le elezioni in . Ieri è toccato all’Alleanza Civica per San Giovanni, che appoggia la candidata a sindaco Lisa Vannelli, rendere noto i componenti delle quattro liste che si presenteranno alle prossime amministrative: liste civiche sangiovannesi, lista Lisa Vannelli Sindaco, Unici e Uniti e alleanza liberal democratici e riformisti. Sabato prossimo sarà la volta delle liste che sostengono Valentina Vadi – presentazione alle 17,30 in piazza della Pace – e della squadra che sosterrà, a Terranuova, Mauro Di Ponte. In questo caso appuntamento alle 18 in sala consiliare. Ma già prima del week end sono previste altre iniziative pubbliche. Questa sera, alle 21, alla sala Poggi di Castelnuovo dei Sabbioni, verranno presentate le candidature della lista "Insieme per Cavriglia", che ha come candidato sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni.

Domani sera, invece, all’auditorium di Loro Ciuffenna, prima ufficiale di Franco Galletti, candidato per Forza Italia e Noi Moderati. I candidati, naturalmente, si muovono attivamente. Lisa Vannelli, insieme al candidato di Figline Incisa Enrico Buoncompagni, incontrerà oggi alle 17,30 al Circolo Arci del Porcellino i cittadini di questa frazione, che si estende nei territori dei due Comuni. Anche Valentina Vadi prosegue i suoi incontri nei quartieri.

Il prossimo venerdì 10 maggio alle 21,15 alla Sala della musica per la zona del centro storico. Nel frattempo il dibattito politico inizia ad accendersi. A Bucine il candidato di Sviluppo Comune Emiliano Taranghelli è intervenuto sulle politiche orientate alle giovani coppie e ai bambini della comunità, ovvero gli asili nido, le cui rette sono state definite troppo alte.

"Ultimamente sono state deliberate dall’attuale amministrazione le rette mensili per il nuovo asilo di Ambra, che ammontano a 754,73 euro per i residenti nel nostro comune e a 932,50 euro per i non residenti – ha detto Taranghelli – Nei Comuni vicini siamo a 360/370 euro per i residenti e a 530/540 europer i non residenti, sempre per un servizio di 8h con incluso i pasti". Su quando sta accadendo a Terranuova è invece intervenuto Simon Pietro Palazzo, coordinatore provinciale di Noi Moderati. "Può nascere un laboratorio che davvero, e finalmente, può cambiare il ", ha detto.