Ambiente e sostegno alle famiglie: "Deludenti le decisioni di Nannini"

BUCINE

"Sono deludenti le prime decisioni di Paolo Nannini sui temi dell’ambiente e del sostegno alle famiglie". A dirlo, a Bucine, è la lista "Insieme", che alle scorse elezioni ha candidato a sindaco l’ex primo cittadino Nicola Benini. L’attuale giunta è accusata, in primis, di utilizzare erbicidi contenenti glifosati nel trattamento dei cimiteri senza averne dato la minima comunicazione ai cittadini. "L’ex sindaco Benini – ha ricordato Insieme – aveva firmato lo scorso mese di gennaio, un’ordinanza che vietava l’uso di trattamenti a base di glifosati, di cui è stata comprovata la tossicità sull’uomo con effetti gravi che possono causare malattie del sistema neurologico, ormonale e sviluppo di tumori, ed altrettanto nociva per l’ambiente e la biodiversità". Riguardo al sostegno alle famiglie e alla coesione sociale, nel consiglio comunale del 19 luglio, Insieme ha sottolineato che l’esecutivo Nannini ha approvato ("con il voto contrario delle opposizioni") una delibera per modificare il regolamento dei servizi cimiteriali "con l’unico scopo di far pagare ai cittadini, in occasione di estumulazioni ed esumazioni, una nuova sepoltura in caso di mancata o incompleta decomposizione delle salme". Infine, la lista di opposizione ha annunciato che la Corte dei Conti ha comunicato la regolarità della relazione di fine mandato presentata dalla giunta Benini ed è stato approvato dall’amministrazione Nannini il riequilibrio del bilancio 2024, a dimostrazione che i conti del Comune sono in perfetto equilibrio.