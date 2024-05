Alunni del Pruneto si ritrovano dopo 60 anni

Un ritrovo che ha dato seguito ad altri già fatti nel corso di questi anni e che, come sempre, è filato via all’insegna dei sorrisi, del buon cibo e dello stare bene. Una classe delle elementari 60 anni dopo, un gruppo di persone che col passare del tempo ha naturalmente costruito la propria vita, il proprio percorso familiare e che ha avuto modo di ritrovarsi, lo scorso 3 maggio, in un ristorante di San Giovanni. Sono gli ex studenti della scuola elementare del Pruneto di San Giovanni, hanno preso parte per la precisione a questa cena Rossella Bettini, Gabriella Secci, Alessandro Metti, Patrizia Bronzi, Alessandro Galletti, Stefano Mealli, Arnaldo Lancisi, Ivano Aldinucci, Ivo Alvisi, Milo Margiacchi. Assenti giustificati per motivi personali Marisa Mariani e Meri Sestini.